Rigor e integridad

No son infundadas las reacciones, muchas de rechazo, que generó el intento de traslado de una mujer en un vehículo que, aunque oficial, no portaba ningún distintivo luego de un procedimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Bogotá, el martes pasado en la noche.

Hay que ser claros: la actual coyuntura exige el máximo rigor a la Fuerza Pública en el cumplimiento de las normas y protocolos que rigen su accionar. La integridad y la transparencia son elementos decisivos para asegurar la prevalencia del Estado de derecho, de cara a quienes, lejos de la protesta pacífica y legítima, solo buscan generar caos.



En una coyuntura en la que desde el Congreso se plantea el fin del Esmad, se debe enfatizar que debe estar fuera de discusión la necesidad que tiene el país de contar con un cuerpo especializado para enfrentar a quienes aprovechan las movilizaciones sociales para actuar en contra de la ley, pasando por encima de los derechos de la ciudadanía. Pero esto no puede llevar a minimizar la necesidad de garantizar que dicha fuerza policial tenga un comportamiento ejemplar que le permita no solo cumplir con su misión, sino hacerlo con un robusto respaldo ciudadano. Aquí se incluye una disposición franca para implementar correctivos cuando es evidente que una pieza de su engranaje está fallando.



En contravía de estos ideales se encuentran procedimientos como el citado. En este caso se registraron evidentes fallas. También lo están las denuncias sobre un uso excesivo y lejano de los fines originales de la figura del traslado por protección y los casos de detenciones arbitrarias de periodistas, indicador que en las últimas semanas mostró un aumento que la Fundación para la Libertad de Prensa calificó de descomunal.



El Esmad es necesario, que no quede duda. Pero no lo es menos que este haga su labor ceñido a la normativa que lo rige. Mientras más alto sea el rasero en este sentido, menor será la necesidad de recordar que es fundamental.