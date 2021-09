Riesgosa asimetría

Cuando la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea la necesidad de que la vacunación contra el covid-19 tenga una cobertura global, dado que la dinámica de la pandemia y la presencia de las nuevas variantes pusieron a tambalear el concepto de inmunidad de rebaño para esta contingencia, el planeta se enfrenta a un problema mayor: la inequidad en la distribución de vacunas.

De hecho, a la fecha se han aplicado algo más de 5.600 millones de vacunas que han beneficiado principalmente a los habitantes de un escaso número de países, la mayoría del hemisferio norte, lo cual demuestra que si bien el virus igualó a todas las naciones en términos de efectos negativos y de complicaciones sociales y económicas, esto no ha ocurrido con las soluciones y los beneficios de los avances tecnológicos para combatirla.



Basta con ver, por ejemplo, que mientras la proporción de personas vacunadas con al menos una dosis en el mundo es del 41 %, hay países como los Emiratos Árabes Unidos que casi alcanzan el 90 %, mientras que Tanzania apenas llega al 0,5 %. Sin más, en los primeros 15 lugares de este escalafón solo hay 2 naciones de ingresos medios: Uruguay (77 %) y Chile (75 %).

Aunque podría pensarse que algunas diferencias en las coberturas no dependen solo de la capacidad económica para pagar biológicos y su disponibilidad, debido a que el tamaño de las poblaciones también podría justificarlas, esta idea se derrumba al observar que, independientemente de esta condición, las naciones que más personas han vacunado –en números absolutos– son aquellas que desde un comienzo acapararon los biológicos. Entre ellas están Estados Unidos, la India, Japón, Alemania y el Reino Unido, que contrastan con el dramático rezago en los países pobres, en los que solo el 1,9 % ha recibido al menos una dosis.



Este desigual panorama toma relevancia en momentos en que las cifras de la epidemia muestran un descenso que lejos de avizorar su desaparición –de acuerdo con los expertos– podría reactivarse a expensas de afectar a los susceptibles, que en realidad son algo más del 70 % de la población mundial, es decir, una cantidad suficiente no solo para perpetuar la pandemia, sino para favorecer la aparición de formas más agresivas del virus que podrían pasar por encima de quienes ya se vacunaron.

Así que no basta con que los países muestren de manera individual los logros de sus planes de vacunación, porque mientras existan poblaciones sin inmunizarse, dichos avances locales podrían quedar en ceros.



Es hora –aunque suene utópico– de que los Estados actúen de inmediato a favor de tornar universal el acceso a las vacunas contra el covid-19. No se pueden perder de vista los deberes que se desprenden de los derechos a la vida, la salud y a gozar de los beneficios del progreso científico, de la función social de la propiedad privada y del ineludible precepto que rige el actuar en las pandemias, como es la cooperación internacional en el marco de las emergencias públicas y globales como la presente, que hoy parece dejarse de lado no obstante ser un compromiso adquirido por todos.

EDITORIAL

