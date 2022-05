Riesgo mayor

Inaceptable es la evidencia de que el cigarrillo siga presente en los entornos escolares colombianos, violando todas las normas expedidas para proteger a los menores de este producto que, de acuerdo con las investigaciones, afecta de manera grave y hasta mortal a 8 de cada 10 de sus consumidores.

Un estudio hecho por Corporate Accountability para Latinoamérica y Educar Consumidores encontró que en una muestra de 200 entornos escolares, parques y centros comerciales de cinco departamentos en el país, más del 82 por ciento presentan ventas de cigarrillos por unidad, exhibición de publicidad e incluso ofertas llamativas de derivados de tabaco con distintos sabores, en las que el objetivo parece ser atraer a los jóvenes.



También se demostró que en 6 de cada 10 expendios de este tipo las advertencias sanitarias resultaron invisibilizadas, con el agravante de que una de cada cuatro tiendas pequeñas en las inmediaciones de los colegios o zonas de interés para los pequeños comercializa productos de tabaco, que son expuestos a la altura de los ojos y cerca de dulces y golosinas.



No basta decir que en el país hay cada vez menos fumadores, porque si bien esto es favorable, no lo es el hecho de enganchar desde edades tempranas a personas con estas sustancias tan elevadamente adictivas.



No sobra recordar que desde el 2009 existe una ley antitabaco que pliega a Colombia a un convenio marco que firmó el mundo para poner a raya el cigarrillo y sus similares, que, sin desconocer que ha permitido avances importantes en esta tarea, debe fortalecer la vigilancia para oponerse a las estrategias que convirtieron a niños y adolescentes en el blanco de un mercadeo que a la postre se desliza por graves desenlaces. Este tipo de prácticas deben erradicarse. Para ello hay herramientas suficientes, así que no hay excusa para que existan resultados como el del citado estudio, que están lejos de ser aislados.

