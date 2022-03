Revisión y sensatez

Apenas unas pocas horas habían transcurrido desde el cierre de las urnas el domingo 13 de marzo, cuando ya se escuchaban algunas voces desde la centroizquierda sobre presuntas maniobras en el preconteo de votos, interesadas en alterar los resultados. Cuestionamientos apresurados que no daban espera a los conteos oficiales de votos y a los que luego se sumaron los provenientes de la orilla opuesta, la centro- derecha. Una vez revelado el resultado del escrutinio desde este sector se escucharon denuncias de irregularidades mayores y con ellas, un llamado a no aceptar el veredicto de las urnas.

Frente a esta preocupante realidad, en la que se pone en tela de juicio nada menos que la transparencia e integridad del proceso electoral, hay que ser enfáticos en dos puntos. El primero: si bien hay evidencia de situaciones que deben aclararse a la mayor brevedad, sobre todo en lo relativo a la manera como los jurados transmitieron los resultados del preconteo, existe una institucionalidad y unas instancias que funcionan y que deberán aclararlas.



Segundo: con lo conocido hasta ahora, tal y como lo han planteado las misiones de observación electoral, no es prudente anticipar veredictos que lleven a deslegitimar todo el proceso electoral. Para dar respuesta a las inconformidades de los partidos, el presidente Iván Duque convocó para este martes a la mesa de garantías electoral, instancia idónea que deberá esclarecer, como dijo el mandatario, “de cara al país todas las dudas”.



Las diferentes fuerzas están en su derecho de elevar cuantos reclamos consideren necesarios. Pero mucho va de expresar cuestionamientos puntuales a través de los conductos que para ello establece la ley, a poner sobre todo el proceso un manto de duda sin que se hayan agotado las instancias disponibles. Este último camino es riesgoso.

Les corresponde a los líderes de lado y lado moderar el tono de sus legítimas reclamaciones y llevarlas hasta el final con sensatez. La necesidad urgente de resolver las denuncias, dar respuesta a las quejas, corregir las razones de esta compleja situación y brindar más mecanismos de transparencia no puede adelantarse a la divulgación de conclusiones generalizadas, que no hayan sido fruto de surtir el debido trámite.



En este orden de ideas, el Consejo Nacional Electoral haría bien en proceder con el reconteo de los votos, tal y como lo han planteado la mayoría de candidatos presidenciales, Duque y el Registrador. Lo importante es que esta ruta, o cualquier otra por la que se opte, pase por el tamiz de la mesa de garantías electorales. Y es que lo que se decida será fundamental para llenar de transparencia y confianza las votaciones de primera y segunda vuelta presidencial.



No se trata de desconocer temas que merecen atención urgente. Tampoco de librar a la Registraduría de su obligación de aclarar asuntos y de examinar procesos, lo que involucra también al Consejo Nacional Electoral. Antes que “patear el tablero” y crear un nocivo ambiente de desconfianza, las fallas en los comicios tienen que ser vistas, con serenidad, como un campanazo para una revisión de fondo, castigar lo que haya sido irregular, enmendar la plana y corregir errores de cara al futuro. En manos de los actores de la política está que este proceso renueve la confianza y, por esa vía, se puedan ahuyentar fantasmas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com