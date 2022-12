Responsabilidad, por favor

Generó indignación el video que circuló esta semana en redes que muestra cómo un motociclista arrolla a un ciclista al tratar de adelantar un camión por el costado derecho y, todo indica, a muy alta velocidad.

Aquí no solo estamos de cara a una conducta que podría significar más de una infracción al Código Nacional de Tránsito sino, ante todo, frente a un proceder absolutamente irresponsable y temerario. Quien decide llevar a cabo esta maniobra pareciera asumir que es el único actor vial. Parece creer que sobre él no recae ni la más mínima responsabilidad de comportarse de tal manera que no ponga en riesgo la vida de las demás personas con las que comparte la vía.

La repercusión de lo sucedido se explica también porque termina ejemplificando una queja cada vez más frecuente sobre la mala conducta en calles y carreteras de algunos conductores de motocicletas que, como en este caso, no respetan las normas. En ocasiones, al desplazarse en grupos nutridos, terminan intimidando a quien ose reconvenirlos, incluso a la misma autoridad.

En el caso particular de esta vía, son frecuentes las quejas por cómo es utilizada por ciertos colectivos de moteros de la capital como pista de competencia. El de marras no es el primer accidente que causan (milagrosamente no resultó fatal). Ya en el pasado en estos renglones lamentamos uno en el que una persona perdió la vida, atropellada por una moto que se salió de la vía.

Es necesario que quienes incurren en este comportamiento recapaciten. Los mismos que vienen liderando una causa por ampliar su espectro de derechos y arañar algunas prerrogativas tienen que liderar una profunda reflexión sobre el incumplimiento a veces sistemático y temerario de deberes. Y las autoridades deben reforzar los controles en las vías que se sabe son utilizadas como pistas de competencia improvisadas.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)