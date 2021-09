El hecho de que –oficialmente– el 89 por ciento de los colombianos probablemente ya se han enfrentado a la infección de covid-19 en cualquiera de sus formas (sintomática o asintomática) demuestra, por un lado, que frente a este virus nadie está blindado y, por otro, la necesidad de entender este dato en un contexto de responsabilidad general.

Hay que reconocer que el dato surge del Instituto Nacional de Salud (INS), entidad que ha sido cualificada internacionalmente por su seriedad y rigor en el manejo de los asuntos que atañen a la salud pública. En otras palabras, esta cifra es resultado de muestreos y seguimientos efectuados dentro de protocolos aplicados en todo el país e incluso en algunos lugares puede llegar a ser más alto.



En concreto, se trata de los estudios de seroprevalencia, que son la identificación de las huellas que en la sangre de cada persona deja el paso del virus y se rastrean con base en muestreos poblacionales específicos, independientemente de las pruebas diagnósticas. Es decir que se realizan sin saber si la persona tuvo o no covid-19. En este contexto, es entendible que, en medio del asombro, algunos puedan cuestionar este indicador. Sin embargo, para rebatirlo se requieren análisis de la misma dimensión que los que lleva a cabo el INS, y en tal sentido, mientras estos no existan la proyección oficial tiene validez.



Pero, más allá de la cifra, el riesgo que implica conocer este volumen de infectados en la población debe tomarse con toda la seriedad, dado que muchos podrían pensar que este es el fin de la pandemia y que las medidas, y hasta la vacunación, estarían sobrando. Nada más alejado de la realidad, porque si bien el virus ya le ha pasado factura a casi el 90 por ciento de la población, con la presencia de nuevas variantes (como delta y mu), que se transmiten más fácil, y aún hay una buena proporción de personas con riesgo sin vacunarse, esto sumaría para favorecer el surgimiento de formas virales más agresivas que podrían pasar por encima de las defensas que deja la infección natural o de las obtenidas con la inmunización, y en tal caso todo podría volver a quedar en ceros y favorecerse el crecimiento de nuevas olas con potencial afectación general.

Pero no es la única preocupación, pues está demostrado que mientras existan personas susceptibles, el virus irá tras ellas, dejando por el piso conceptos hasta hace poco válidos como el de la inmunidad colectiva, la distancia de las reinfecciones y que las vacunas protegen en su totalidad, por lo que hay que insistir en que este es el momento para reforzar las medidas no farmacológicas, como el uso permanente del tapabocas, el control estricto de los aforos, la ventilación de los espacios cerrados y la realización de pruebas masivas para identificar tempranamente posibles brotes. Y, claro, pisar el acelerador de la vacunación para que prontamente la mayoría de los colombianos tengan sus esquemas completos.



Ante la inevitable llegada de un cuarto pico, resulta imperativo entender que, como nunca, la severidad de este en términos de casos graves y muertes depende en gran parte del compromiso de las autoridades con la exigencia de estas normas y de la responsabilidad de la gente para cumplirlas. Aquí no hay excusas.

EDITORIAL