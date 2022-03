Respetar el oso

Hay especies que son símbolos y motivo de orgullo de una región o de un continente. Tenemos, por ejemplo, el majestuoso cóndor de los Andes, que surca los cielos de países de América de Sur. Y en tierra, el oso andino o de anteojos. Un noble mamífero que, quién sabe por qué, ha terminado como símbolo del ridículo humano, pero que es urgente protegerlo y preservarlo por su importancia para el ecosistema por ser un dispersor de semillas y, además, por ser un ser vivo respetable y milenario.

Pero como tantas especies a las que el hombre les pisa sus predios, el bello oso andino está amenazado, como lo vimos en una crónica el pasado domingo en este diario. La expansión de los cultivadores hacia sus territorios –al traspasar la frontera agrícola–, la caza, las quemas ilegales, entre otras causas, han llevado a que este mamífero, única especie viviente en su género, esté siendo desplazado y tenga que migrar hacia las zonas urbanas.



Tal vez no los veamos aún en las calles de las grandes ciudades mendigando alimento, pero si no detenemos su desarraigo, el día no está lejano, porque ya merodean en poblaciones de Cundinamarca, como Sesquilé, Machetá, Guatavita, Cabrera, Pasca, San Bernardo y La Calera. Vienen cerca. Puede parecer atractivo avistarlos, pero ese no es su ambiente natural. Las vías asfaltadas son las vías de su extinción.



Por eso es importante todo lo que están haciendo la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Ministerio de Ambiente, que desde 2001 puso en marcha un plan para su conservación. La CAR, dentro de su Plan de Manejo de Oso, a través de cámaras trampa, ha logrado avistar unos 15 y procura tener un censo. Busca frenar los asentamientos ilegales que afectan a otras especies, y ha emitido un Plan de Manejo territorial. Hacer cumplir las normas y crear conciencia de respeto a esta especie es fundamental. Además, haremos un ‘oso’ ambiental si no paramos los cultivos en nuestros páramos, porque un día tampoco tendremos agua.

