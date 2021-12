Repudiable atentado

Una vez más, la capital de Norte de Santander es noticia este año por hechos de terrorismo. En la mañana de ayer, dos explosiones en el aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, dejaron dos policías muertos y un civil que portaba uno de los dos artefactos, el cual estalló cuando intentaba ingresar a la plataforma del terminal aéreo.

Los dos uniformados fallecidos, los intendentes William Bareño y David Reyes, habían sido nominados recientemente en los premios de la excelencia policial por su incansable y heroica labor de desminado en la región del Catatumbo. Uno de varios méritos que habían acumulado para tal distinción fue desactivar un carro bomba con 300 kilos de explosivos y 5 cilindros de más de 200 kilos en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Dos héroes que después de librar a miles de ciudadanos del peligro de morir súbitamente por esos artefactos entregaron la vida en cumplimiento de su deber.



Hay que lamentar esta dolorosa pérdida, como también alertar de nuevo sobre la compleja situación de orden público que se vive en esta región. Primero fue el atentado a la Brigada 30, con sede en esta ciudad, que por fortuna no dejó víctimas mortales, pero sí 36 heridos. Luego fue el ataque con fuego de fusil al helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque.



Las autoridades no han querido plantear aún hipótesis con respecto a los responsables de este nuevo hecho, no obstante la existencia de elementos comunes con otros perpetrados por las disidencias del frente 33 y el Eln. Es claro que el narcotráfico sumado a la facilidad e impunidad con que los delincuentes se refugian en Venezuela son dos factores claves para comprender la grave situación de orden público que se vive en esta parte del país.



El desafío para las autoridades es grande, pero, como tantas veces se ha visto, no hay poder criminal que, a la larga, pueda contra el empeño de las instituciones estatales sumado al apoyo de la población.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)