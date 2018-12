Renuncia digna

La renuncia de Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dadas las circunstancias que la motivaron, exige más de una reflexión con el objetivo primario de preservar el valor de una entidad de altísimo nivel técnico y científico y, por extensión, el de sus profesionales.

Para empezar, hay que reconocer como acertada y valiente la decisión autónoma de Valdés de dar un paso al costado al evidenciar un error en el informe forense emitido sobre unas pruebas practicadas en el caso de la muerte de Jorge Enrique Pizano. Una conducta que, si bien parece lógica, no es propiamente la norma dentro del ejercicio público.



Porque no es fácil salir voluntariamente por la puerta de atrás después de una labor destacada de 8 años a la cabeza de una organización que, por su esencia de árbitro imparcial, está bajo los ojos de todos y, por ende, rodeada de problemas que para remontarlos requieren conocimientos sólidos y una personalidad inquebrantable.



Y estas condiciones, sumadas al rigor y la experiencia, deben ser las que primen a la hora de definir el nuevo director, que tendrá como misión inicial tapar las grietas que hubieran podido quedar de este suceso y de los indebidos debates de corte sindical que ponen de parapeto la centenaria estructura especializada de Medicina Legal.



Aquí no puede haber discusión. Si estos hechos han servido para visibilizar el papel que juega este organismo como soporte de la justicia, la designación del nuevo director debe ser la excusa perfecta para ratificar que en el contexto científico no tienen cabida la politiquería, el amiguismo y las cuotas políticas, por lo que el remplazo de Valdés debe ser un técnico de muy alto nivel.



La independencia, el rigor científico, la seriedad y los más altos niveles de evolución tecnológica, aunados a la altísima capacidad de sus trabajadores, deben continuar como haberes insustituibles en Medicina Legal; lo demás son discusiones inanes.