Reivindicación en curso

Días como hoy, dedicado a la afrocolombianidad, deben tener un doble propósito. Por un lado, el de reconocer lo que se ha avanzado en la obligatoria tarea de pasar la página de la exclusión de este grupo poblacional que incluye también a las comunidades negra, raizal y palenquera. Por el otro, el de recordar todo lo que queda por hacer para que esta larga historia de marginación quede en el pasado, sin que esto implique renunciar a la memoria, desde luego.



Y es que es necesario no solo construir un futuro sin las exclusiones de antes, sino discutir cómo abordar las duras consecuencias, aún palpables, de tantos siglos de racismo estructural. De ello dan cuenta las estadísticas que describen la dolorosa situación de departamentos en donde este grupo poblacional es mayoría, como el Chocó –que suele encabezar las cifras de pobreza monetaria y multidimensional–, y las que muestran que, por ejemplo, un afrodescendiente tiene un riesgo mucho mayor de sufrir desplazamiento a causa de la confrontación entre grupos armados.



Se trata de una tarea que está lejos de concluir. No es alentador saber que la participación de los afrocolombianos en el nivel directivo de las empresas es de apenas el 6 por ciento, o que la tasa de informalidad laboral para estos ciudadanos ronda el 65. Con todo, hoy el panorama es diferente al de hace apenas unas décadas. La preocupación por la inclusión está latente. La histórica marginación es vista, por fin, como un vergonzoso lastre de esta sociedad. Estamos lejos de vencer la discriminación, pero tenemos cuatro candidaturas a la vicepresidencia –Francia Márquez, Luis Gilberto Murillo, Marelen Castillo y Sandra de las Lajas– que son testimonio de que el país ha sido finalmente consciente de que urge recorrer el trecho que por décadas no se transitó.

Es inaceptable que en los territorios de mayoría afrocolombiana tantos sufran las nuevas modalidades del conflicto armado que se registran en el país. Hay que notar los deplorables indicadores de pobreza y acceso a bienes y servicios básicos, que siguen siendo una terrible realidad. Se debe insistir en el llamado a la presencia estatal. Desde luego, se trata de una deuda social no de décadas, sino de siglos, y el solo hecho de que esta realidad sea plenamente visible y tema de constante reflexión es una ganancia, pero es también apenas un primer paso.



Cifras revelan una realidad que se concreta en la vivencia cotidiana de millones de afrocolombianos que todavía tienen que soportar las infames actitudes de quienes los relegan o incluso los señalan por su color de piel. Todavía son fáciles de registrar testimonios de afrocolombianos que no pudieron, por poner un ejemplo, acceder a una vivienda en arriendo solo por este motivo. Pero gracias al liderazgo de años de tantos líderes de la afrocolombianidad, en todos los ámbitos, desde la cultura a la política, es claro que están en camino tanto la representación como la reivindicación.



Y que el fin de esa discriminación absurda no solo está siendo un acto de justicia, sino un camino para fortalecer la democracia de todos.

