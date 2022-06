Reina inmortal

Después de setenta años en el trono de Inglaterra –luego de servirles de referente a las generaciones que vivieron la Guerra Fría, la aparición del rock and roll, las revoluciones culturales, la llegada del hombre a la Luna, el escándalo de Watergate, la perestroika, la caída del Muro de Berlín, las luchas contra las segregaciones, las crisis económicas, las guerras en Oriente Próximo, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, las crisis de las democracias, las pandemias–, la reina Isabel II sigue siendo, a los 96, el venerado símbolo que une a su admirable nación: ya querrían los políticos del mundo los altos índices de popularidad que la monarca tiene entre su pueblo.

Como si se tratara de pasar la página de los días del brexit y el covid, Inglaterra ha sabido celebrar, en medio de un despliegue de su cultura, el llamado Jubileo de Platino. Ni siquiera los acérrimos críticos de la figura de la realeza podrían negarle a la reina su vocación de servicio y su amor por el Reino Unido desde sus días de princesa. Hace setenta años les juró a los ingleses que siempre estaría con ellos: “Durante mi vida entera –y con todo mi corazón– lucharé para merecerme su confianza”, les dijo. Y, según lo prueban las cifras de popularidad, según lo demostraron los conciertos, los desfiles y las fiestas en las calles el pasado fin de semana, su pueblo la ha visto como un alivio y una certeza.



La reina Isabel II, la monarca que durante más años ha ocupado el trono de Inglaterra, ha dejado una hondísima huella en el mundo: ha visitado cien países, ha respaldado a quinientas organizaciones sociales, ha sido la consejera principal de catorce primeros ministros, ha sido retratada en películas, series de televisión, libros y pinturas, y ha sostenido a toda una nación sin subir la voz ni perder el humor: verla arrancar las celebraciones con Paddington, el oso del cuento infantil, al son de una monárquica versión de We Will Rock You, de Queen, es una demostración de su gracia y su vigencia.

EDITORIAL

