Regular las patinetas

Las relaciones entre modos de transporte en las calles bogotanas no deberían tener más el referente de la cadena alimenticia. Como están hoy las cosas, camiones y buses son –en sentido figurado, no sobra aclararlo– predadores de carros; los carros, de las motos; las motos, de las bicicletas –que también sufren por carros, buses y camiones–, y en la mira de todos los anteriores, el peatón.

La irrupción, hace aproximadamente un año, de las patinetas eléctricas ha significado un alivio para sus numerosos usuarios. Quienes a ellas recurren han encontrado una manera eficiente de transportarse sin congestiones y a un menor costo ambiental. Son una innovación que tiene numerosos aspectos positivos, quién lo duda.



Pero también, bemoles. Por ejemplo, no son pocos los accidentes que a diario se ven en los andenes a causa tanto de la imprudencia como de la impericia de quienes las conducen. El segundo bemol tiene que ver, justamente, con las aceras: vale la pena revisar que aparatos como estos transiten a altas velocidades por espacios que deberían ser de uso exclusivo de los peatones. Son muchas las quejas, en particular de adultos mayores, sobre la comprensible angustia que produce toparse con un afanado conductor de patineta que transita raudo por entre quienes caminan a velocidad lenta por áreas peatonales.



La Secretaría de Movilidad ya emitió en diciembre una circular con recomendaciones. Otras ciudades han tomado medidas más severas, entre ellas restringir el tránsito de estos aparatos a la vía pública o a las ciclorrutas.



Es hora de ir más allá de las recomendaciones. Se necesitan normas: obligarlas a usar vías y ciclorrutas, algún tipo de capacitación previa para sus usuarios, que sean obligatorios el casco y los elementos reflectivos en la noche, por ejemplo. La idea es que las patinetas sigan siendo alternativa de movilidad, pero ya no más factor de accidentalidad, conflicto y zozobra en el espacio público.