¿Regreso a las aulas?

La decisión de cuándo reabrir las escuelas es una de las más difíciles que cualquier gobierno debe tomar en estos tiempos de pandemia. Si bien el sector educativo requiere similares medidas de protección y protocolos sanitarios que otras actividades, la salud y el bienestar de los menores es un asunto de extrema delicadeza.

Prácticamente desde el inicio de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, las instituciones educativas, desde los jardines infantiles hasta las aulas de posgrado, han estado cerradas. Las razones son incuestionables: aglomeraciones en los colegios, instalaciones inadecuadas, y muchos pequeños no mantendrían el distanciamiento social, entre otras. Como recurso de emergencia, la educación virtual sirvió para no perder el año lectivo y mantener algún grado de rutina escolar para millones de niños, adolescentes y universitarios.



No obstante, los meses pasan y crecen las desventajas de la educación remota. La conectividad necesaria para las clases virtuales es un poderoso factor de inequidad entre ricos y pobres, entre ciudades y áreas rurales. Por problemas de infraestructura y de falta de computadores, los niños de menores recursos terminan aprendiendo menos y rezagándose.



Muchos pequeños pierden los complementos nutricionales que les brindan en las escuelas, no tienen quién los cuide en sus hogares y no aguantan mucho tiempo de clase virtual, en especial los de edad preescolar. En otras palabras, no se puede desconocer que la virtualidad no sustituye la totalidad de la experiencia escolar, tanto en el aprendizaje como en la socialización con los compañeros.



El debate sobre la reapertura presencial de las escuelas es global. En Estados Unidos se convirtió en un pulso político en medio de la campaña electoral. En Israel y en Francia se presentaron casos de brotes en instituciones educativas tras la apertura. La revista británica ‘The Economist’ apoya el regreso de los estudiantes a los colegios ante el alto costo de suspender por más de cinco meses su educación.

Colombia no es ajena a esta discusión. El Ministerio de Educación ha optado por un modelo de alternancia que combina presencialidad con virtualidad, compaginado con la situación de la pandemia en cada ciudad y departamento. De hecho, 34 de las 96 secretarías de Educación locales del país están autorizadas para aplicar la alternancia. Este retorno se dará en unas instituciones y en los municipios no covid y de bajo covid. El Fondo para la Emergencia girará 92.000 millones de pesos para adecuaciones físicas de los colegios. Por ahora, las grandes capitales colombianas seguirán en clases virtuales, al igual que anunciaron algunas universidades.



Sin embargo, la tensión entre la educación virtual –que evita poner en riesgo a los niños– y la presencial –que mejora su aprendizaje y su bienestar– continuará mientras la pandemia se controla. La mayoría de instituciones educativas del país no tienen los recursos para adecuarse al distanciamiento social y a los protocolos sanitarios. Toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres, debe sentir confianza en el retorno a las clases presenciales. Con la seguridad y la salud de los niños como prioridad, aún no es momento para ese regreso masivo.



