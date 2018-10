Regresa el sarampión

El virus del sarampión merodea por el país y puede afectar a todo aquel que esté sin vacunar. Esta es una verdad que prende las alarmas a todo nivel y exige reforzar las medidas para contener el mal.

Aunque hace algunos años una comisión internacional de verificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó a Colombia como territorio exento de esta enfermedad, la cercanía con la Venezuela de hoy, carente de las más básicas medidas sanitarias y donde el sarampión y otros virus se pasean sin control, pone a tambalear este logro y desnuda fragilidades de los programas de salud pública en nuestro país.



Y si bien los virus son foráneos, debe preocupar el hecho de que afecten a colombianos, sobre todo en zonas marginales y deprimidas, como ocurre en algunos barrios de Cartagena; y, además de reforzar las reactivas campañas de vacunación, también exige revisar y corregir las grietas que permitieron la aparición de estos casos con el fin de contener la expansión de la enfermedad y prevenir que reaparezcan.



Injusto sería desconocer los esfuerzos del Instituto Nacional de Salud (INS) y de los programas de vacunación del Ministerio de Salud para proteger a toda la población de males que, como este, son absolutamente prevenibles.

Pero ello no alcanza para ocultar la desidia, que en no pocos casos raya con la irresponsabilidad, de algunos entes territoriales para consolidar estrategias de salud pública que incluyan el control específico de los determinantes que favorecen la presencia de estas afecciones.



Igual cuestionamiento merecen algunas EPS que se hacen las desentendidas frente a estas tareas, cuando el sistema de salud les destina recursos para abordarlas de manera seria y consistente. Tampoco sería riguroso dejar de mencionar el impacto negativo que han tenido los movimientos antivacunas, que inducen a padres y familias incautas a negarles a los niños el derecho a recibir inmunizaciones de forma oportuna, en un burdo ejemplo de lo que ya hace estragos en algunos países de Europa, donde el sarampión ha tomado dimensiones de epidemias peligrosas.



Ante este panorama, el llamado es general para que los más de cien casos confirmados no parezcan un número menor y se desplieguen todas las estrategias (ya inventadas) para frenar la expansión de la enfermedad, bajo la premisa de que puede seguir circulando en personas sin inmunización, al punto de que si no se controla a tiempo, las consecuencias serían devastadoras.



El país ha hecho muchos esfuerzos para tener uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo y que, además de ser gratuito, está disponible para toda la población, por lo que son inaceptables coberturas con porcentajes no efectivos de inmunizaciones, particularmente en niños.



Y, aunque aquí el único mandato es instar a toda la población a vacunarse, no sobra recordarles a las autoridades del ramo que la salud pública es la cuerda más delgada del sistema de salud y que fácilmente pueden romper la rubeola, la difteria, la poliomielitis y otras entidades de este corte que ya hacen fila para colarse desde Venezuela.



