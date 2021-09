Registrar y no lamentar

Bogotá ha puesto en marcha un ambicioso proceso para que los ciudadanos registren, de forma obligatoria, su bicicleta. Esto significa que todo el que tenga un vehículo de estos en casa tendrá que acercarse a un centro local de movilidad o hacerlo virtualmente y dejar sus datos personales, lo mismo que los de su bici: marca, tipo, color, modelo y número de serie del marco.

Según la Administración, este tipo de medidas busca combatir el robo de bicicletas –uno de los más comunes en la ciudad– al tiempo que facilita la denuncia y permite a las autoridades identificar a los propietarios y hacer labores de detección en aquellos lugares donde se tenga sospecha de que venden bicis robadas.



La medida puede sonar extrema y, para algunos, un tanto excesiva. Pero cuando se habla de más de 6.000 bicicletas robadas en lo que va del año, esto es, 700 cada mes en promedio, estamos hablando de una verdadera epidemia de inseguridad en este frente, lo que amerita tomar todas las acciones que sean necesarias.



Junto con el hurto de celulares, el de las bicis es el que más víctimas deja. Decenas de personas inocentes han resultado heridas y muertas por acción de los delincuentes. Además de esto, hay un lucrativo negocio alrededor de la venta de partes y accesorios de bicis que refleja la poderosa organización criminal que se esconde detrás de él.



Por eso es importante el registro y entender que solo con acciones como estas se puede hacer un control más efectivo de sus propietarios y comercializadores; requisas más eficaces en la calle y facilitar la devolución de estas en caso de ser halladas.



Dicho lo anterior, el registro único no puede quedarse solo en un nombre o en una buena intención. Las cifras indican que el robo de este tipo de elementos sigue sin ceder y que mientras las autoridades no enfoquen sus esfuerzos en el desmantelamiento de la estructura criminal y no garanticen la seguridad de los usuarios en la calle, cualquier registro resultará inútil.



EDITORIAL

