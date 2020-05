Hasta ahora, ni la pandemia, ni la cuarentena ni las sesiones virtuales del Congreso han sido un obstáculo para el proyecto de reforma constitucional que sienta las bases para la creación de una región metropolitana en el corazón del país. Hablamos de un ente político-administrativo que integrarían Bogotá y una veintena de municipios aledaños a la capital, convirtiéndose así en uno de los seis centros conurbados más grandes de América Latina, con un PIB nacional superior al 25 % y una población estimada en 10,5 millones de habitantes en el próximo lustro.

Al proyecto solo le faltan tres debates y haría realidad un viejo anhelo: consolidar una relación entre la gran ciudad y sus vecinos, partiendo de la base de reconocer su interdependencia y la necesidad de actuar juntos en frentes cada vez más importantes para la prosperidad de la región; entre ellos, movilidad, sostenibilidad e innovación.



La norma crea la figura del Consejo Regional, integrado por Bogotá y los municipios que se adhieran. Ese ente será el encargado de crear una nueva gobernanza para la toma de decisiones, donde no habrá poder de veto de ninguna de las partes ni el voto de uno pesará más que el otro. Todo, según sus promotores, se hará por consenso y con el ánimo de que la región pueda construir, finalmente, lazos de unidad y desarrollo.

El desarrollo de la norma tiene que dejar reglas claras en el tipo de gobernanza que se ejercerá

Hasta ahora, el ambiente pareciera ser propicio. Empezando por el buen entendimiento entre Alcaldía y Gobernación, y al parecer entre los alcaldes municipales. No obstante, cabe hacer varias observaciones de cara a los debates que se avecinan. La primera de ellas tiene que ver con las circunstancias actuales. La realidad de Bogotá y la región cambiará después del covid-19. Y ello tendrá consecuencias en las finanzas, en la dinámica de crecimiento regional con impacto en el medioambiente, en la misma gobernanza, en la salubridad y con repercusiones en el fisco distrital. ¿Eso lo prevé la Región Metropolitana?



Por otro lado está el tema de recursos. Bogotá es, sin duda, el mayor aportante hoy para entidades como la CAR. ¿Se repartirán las cargas con otros municipios? El proyecto no elimina dicha entidad; por el contrario, crea una agencia ambiental que podría terminar duplicando funciones innecesariamente. También se plantea una autoridad para el agua, pero no se precisa qué pasaría con la venta del líquido que hoy se hace en bloque. Una opción podría ser dejar en manos de la Empresa de Acueducto el manejo del recurso en la región. ¿Lo permitirán los demás? ¿Qué pasará con municipios como Soacha, con tantas necesidades por atender y con más densidad por kilómetro cuadrado que Bogotá? ¿Podrá hacer parte de la nueva región y ello le permitirá mejorar su condición con el aporte de los demás? Finalmente, ¿una Región Metropolitana podrá ponerles freno a la corrupción y el desorden urbanístico en que ha caído la Sabana en las últimas décadas?



Hay coincidencia en que lo peor es dejar que las cosas sigan como van. Sin duda, es hora de pensar en un modelo de integración que beneficie a todos, en particular en el pos-covid. Pero sería bueno empezar a hacerse las preguntas correctas de cara a los debates finales y no dejarle todo a la ley estatutaria.



