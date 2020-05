Regalos para las madres

El de mañana será un día muy particular e inédito en Colombia y en muchos otros países. En realidad, lo es casi todo lo que hacemos, vemos y sentimos en estos tiempos difíciles en que la pandemia causada por el coronavirus sigue con su marcha dolorosa.

Es así como, en estas épocas de lo jamás pensado, nunca imaginamos que el Día de la Madre, la celebración milenaria más importante para muchas sociedades, después de la Navidad, tuviera que transcurrir en el confinamiento; que esos abrazos esperados no se pudieran dar, ni los obsequios, o no se entregaran personalmente, en muchos casos. O que millares de reuniones se deban realizar a través de convocatorias digitales, como ahora se usa.



Pero es imperioso aceptar que afrontamos una dura realidad que toca sobrellevar de la mejor manera y que, vista bien, así nos toque fibras sensibles, tiene lados positivos. No es posible para todos rendirle, en persona, el homenaje merecido a ese ser tan especial, y la familia –es una fiesta de la familia– no puede reunirse toda en torno a las madres. Pero si alguien sabe comprender son ellas. Y estamos seguros de que, desde su sabiduría, su consejo inequívoco será acatar todas las normas y festejar esta fecha con prudencia, cada uno desde su sitio de reclusión.

Cuando la humanidad está en peligro, a ellas, precisamente las dadoras de vida, más que nunca debemos cuidarlas, en todo

En esta oportunidad no van a estar llenos los restaurantes, y en muchos hogares no habrá el acostumbrado bullicio de hijos y nietos. Pero este sacrificio es vital. Porque cuando la humanidad está en grave peligro, debemos cuidarlas más que nunca a ellas, precisamente las dadoras de vida, en todo sentido.



Por eso, aplazar las reuniones numerosas constituye uno de los mejores obsequios, lo cual no significa desatención y no poder expresarles amor, gratitud y valorarlas como merecen. En este mundo tecnificado sobran los recursos. Y la familia reducida seguramente será una extensión de quienes estén en la distancia.



Y es hora, más que nunca, de destacar el papel de la mujer en la sociedad. Lo que significan ellas como madres y como eje central de la familia, que es la proyección social. Eso vale mucho. Y algo muy especial: tenemos que reafirmar el respeto que merecen y condenar la torpeza y la intolerancia de quienes llegan a agredir y atropellar a madres y esposas. A las mujeres, mejor decir. Las cifras indignan. Según Medicina Legal, en el primer trimestre de este año hubo 15.200 casos denunciados de violencia intrafamiliar.



Entonces, otro regalo a las madres tiene que ser lograr que la dignidad y los derechos y las vidas de todas sean sagrados, y que haya justicia, porque el feminicidio también es un azote estremecedor.



Los regalos materiales que no se den hoy no tienen fecha de vencimiento. Y, en aras de una reactivación económica cada vez más anhelada, es interesante la propuesta de Fenalco de señalar una fecha en el segundo semestre, esperamos que en condiciones más tranquilas, en este país que gasta entre 100.000 y 200.000 pesos por pareja para obsequiar a las madres.



Desde estas páginas enviamos a todas ellas, donde estén, en la ciudad o en el campo, cabezas de hogar, una emotiva felicitación con el deseo de que su salud y la de los suyos estén a salvo. Ya vendrán tiempos mejores.



