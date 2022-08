Reformas en la Policía

En el amplio grupo de reformas que arrancan con el nuevo gobierno en el país está la de la Policía, particularmente la del Esmad. El presidente Gustavo Petro ha planteado nuevas líneas que se enmarcan en una estrategia, la de la ‘Seguridad humana’, acerca de la cual, sin conocer aún el detalle de los planes que se derivan de esta, se ha dicho que priorizará la vida sobre los resultados operacionales y que pondrá el uso de la fuerza como último recurso para la resolución de todos los asuntos de Policía, incluido el de la lucha contra la criminalidad.

Además, en su presentación ante las y los policías del país, hace una semana, anunció que cambiará radicalmente la carrera en la institución, de tal manera que desaparezcan las diferencias entre las líneas de oficiales, suboficiales y el personal de base. Por méritos, un agente de policía podría ascender incluso hasta el grado de general de la República.



Son propuestas disruptivas, sin duda, cuya discusión debe darse no solo en los escenarios institucionales, sino estimulando un análisis nutrido por diversas perspectivas y sectores, lo cual no significa desconocer que el Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que está dentro de sus facultades promover los cambios que considere mejores. Esto, bajo el entendido de que toda transformación debe garantizar que no se debilitarán las instituciones que son fundamentales para el país y que no se afectarán los derechos ni la seguridad de los colombianos, en cuya defensa la Policía y nuestras Fuerzas Militares han puesto miles de vidas.

En el caso del Esmad, es claro que algunos de sus miembros han sido responsables de probados casos de violencia excesiva en el control de desórdenes. Pero ese cuerpo ha sido también blanco de acusaciones falsas y malintencionadas de algunos sectores políticos. Por esto, su liquidación se convirtió en un punto de honor para las fuerzas que acompañaron a Gustavo Petro en la campaña presidencial, quien había dicho que si llegaba a la Casa de Nariño, esa fuerza de contención policial no iría más.



Ahora el nuevo gobierno ha anunciado no una liquidación, sino una profunda reforma que no solo pasa por los uniformes y el armamento de los agentes antimotines, sino por el mismo uso de sus medios de transporte. Así, el nuevo director de la Policía, general Henry Sanabria, ha dicho que las tanquetas serán reformadas y que su vocación será no la contención de manifestantes, sino la atención médica de las personas eventualmente lesionadas en los disturbios.



En todo caso, en el debate sobre el Esmad deben priorizarse los criterios objetivos por encima de consideraciones ideológicas. Por supuesto, es prioritario hacer cada vez más efectivos la selección de personal, los controles, los procedimientos y los mecanismos de sanción frente a los abusos de fuerza, tarea en la que han estado empeñados los gobiernos recientes.



El Presidente, su ministro de Defensa y el nuevo director de la Policía tienen la responsabilidad de plantear y dirigir una discusión que parta de realidades. Y la realidad muestra, acá y en todos los países, que se necesitan cuerpos de Policía especializados en el manejo y control de la protesta pública, como el Esmad, que utilizan armas no letales y que, además, son fundamentales para proteger los derechos de los que no participan en las protestas y los bienes públicos, que son bienes de todos.

