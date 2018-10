Redentor crucificado

Se ha vuelto común recibir malas noticias de El Redentor, aquel centro de atención especializada para jóvenes que administra Ipsicol en Bogotá. Luego de aquel video escalofriante en el que se ve cómo son maltratados varios reclusos en ropa interior y en el piso, y de saber que un grupo de policías se excedieron en el uso de la fuerza para responder a las agresiones de algunos jóvenes en el centro de reclusión, a principios de esta semana se ha conocido el intento de fuga número 78 –en lo que va de 2018– de un puñado de muchachos que minutos antes habían provocado un incendio en el lugar.

Resulta increíble que se le siga llamando centro ‘El Redentor’. Si lo que está sucediendo en el lugar es, a todas luces, un descenso más grave y más hondo a los infiernos. Si el objeto de esas instalaciones, que es el de rehabilitar a los menores que han caído en las trampas del delito y los vicios, se encuentra tan lejos de ser cumplido. Si ayer mismo, en horas de la tarde, seguían reportándose –desde la Personería de Bogotá– casos perturbadores, como el de un menor muerto en una riña y otro más que se mató en un acto desesperado porque no tenía sus drogas a la mano.



Cada vez más observadores de la suerte de los niños en Bogotá, desde los funcionarios del ICBF hasta el alcalde Enrique Peñalosa, llegan a la conclusión de que hay que repensar la manera como se están manejando estos centros para menores: ninguna redención va a darse en esos pabellones si continúan campeando la falta de controles, la escasa preparación de los trabajadores; la mezcla, en los mismos espacios, entre adolescentes que han cometido infracciones menores y mayores relacionados con crímenes graves, y la ausencia de protocolos de asistencia en salud y de atención especializada.



De no revisarse el esquema pedagógico de estos centros, de no salvar a los menores de los mayores, que tendrían que estar recluidos en lugares para adultos, más temprano que tarde seremos testigos de peores tragedias.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com