Recurso subvalorado

La cifra es escandalosa: hay 80.000 médicos generales en el país, la mayoría subutilizados, mientras que las listas de espera en las consultas de especialistas son interminables.

Y, aunque a simple vista pareciera que existe una escasez de médicos posgraduados, lo cierto es que este desequilibrado panorama es el resultado de una equivocada tendencia que fundamentó en especialistas y subespecialistas la atención de los pacientes, en un modelo ineficiente y costoso.



Las cosas empeoran cuando las estadísticas muestran que de esos 80.000 profesionales, 20.000 ejercen funciones administrativas, y los 60.000 restantes desempeñan labores clínicas en las cuales apenas resuelven el 20 por ciento de los problemas que atienden, cuando están capacitados para abordar con eficiencia entre el 70 y el 80 por ciento de los casos.



Es un inconcebible desperdicio de talento humano capacitado, producto de unos condicionantes tácitos impuestos por algunos actores del sistema para contener costos y que limitaron las decisiones de estos profesionales, a la postre convertidos en un bumerán que amenaza con desestabilizar no solo el bienestar de la población, sino las finanzas del sector.

Todo en razón de que la mayoría de los pacientes son remitidos a un grupo escaso de especialistas, muchos de los cuales decidieron subespecializarse con la intención de no convertirse en la puerta de entrada al sistema de salud. Esto terminó empeorando las cosas, a tal punto que la gente se considera hoy bien atendida solo si es valorada por un médico con más de dos diplomas, en medio de un absoluto desdén por los médicos generales, que en muchos casos hubieran podido darle la misma solución, y en tiempo más corto.



El asunto es tan preocupante que en un foro sobre el tema, realizado hace unos días en la Universidad Javeriana, se observó que de no abordarse esta situación con seriedad, sería prácticamente imposible considerar en toda su extensión la salud, desde la promoción y la prevención hasta la atención y los cuidados paliativos.

En otras palabras, el Modelo Integral de Atención en Salud (Mías) –resolución 429 de 2016–, que tanta falta le hace a Colombia, debe tener al médico general capacitado como el punto fundamental de ingreso al sistema de salud, en una estrategia de atención primaria descrita hace cuatro décadas y que este sector se niega a reconocer en la práctica.



Y un buen primer paso en tal dirección sería el planteado por la presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) para que, de la mano con el Ministerio de Salud, se les devuelvan las competencias a una buena porción de estos médicos, a través de rigurosos procesos de capacitación que les permitan ejercer con base en las necesidades epidemiológicas del país.



Solo se requieren voluntad política, una institucionalidad sólida y una rectoría del sector clara y orientada en el horizonte de la salud como derecho fundamental, en el marco inamovible de la Ley Estatutaria, bitácora constitucional que no permite atajos ni improvisaciones.



