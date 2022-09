Rectificación oportuna

Luego de la polémica que generó la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la que se discutió y se condenó la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua el pasado 12 de agosto, las declaraciones del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, a finales de la semana pasada generaron algo de tranquilidad.

El funcionario fue claro en que “lo que ha hecho (Daniel) Ortega es una barbaridad”. Dijo también que este ha tratado a sus opositores “a las patadas” y que el país va “a firmar una resolución condenando la violación de los derechos humanos en Ginebra”. Según el alto funcionario, el anunciado restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que incluyó el nombramiento de León Fredy Muñoz como embajador en Managua, al parecer ha quedado suspendido a juzgar por las señales nicaragüenses.

Como se sabe, el que la delegación colombiana no haya hecho presencia en dicha sesión dio pie a todo tipo de dudas sobre cuál sería la postura de Bogotá frente a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Tras varios días de incertidumbre, trascendió que con este proceder se pretendía impulsar, en palabras del propio Leyva, “una acción humanitaria de envergadura” en este país. Esta tendría que ver con la posibilidad de liberar a 21 presos políticos, lo que finalmente no ocurrió. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya son 180 los opositores del régimen privados de la libertad en condiciones inhumanas, sometidos muchos de ellos a torturas.

Esta posición crítica debe observarse también de forma clara en otro frente de nuestra política exterior como Venezuela FACEBOOK

TWITTER

Explicaciones aparte, la duda quedó en el aire. Y no era cualquier interrogante. Se trataba de un asunto que comprometía una postura que el país ha tenido a lo largo de su historia de rechazar y condenar por las vías diplomáticas conductas violatorias de los derechos fundamentales por parte de otros gobiernos. Hubo también lecturas de lo ocurrido a la luz del diferendo limítrofe que el país sostiene con Managua, y que pronto tendrá un nuevo capítulo en la Corte Internacional de La Haya, que no llegaron a confirmarse. En este asunto hay que lamentar que no sea viable por el momento, por todo lo dicho, avanzar en acuerdos que beneficien a los pescadores raizales tal como lo dispuso este tribunal.

Superado este episodio, conviene dejar atrás el ruido que produjo y respaldar lo dicho por el Canciller, que sin duda ubica al país del lado correcto. Cada vez está más claro que el de Ortega y Murillo es un régimen dictatorial que persigue sin clemencia a sus opositores, incluida ahora la Iglesia católica, y que por tal razón debe ser objeto del más firme rechazo de la comunidad internacional, en especial de los países del continente. Postura crítica que en el caso colombiano debe observarse también de forma clara en otro frente crítico de nuestra política exterior como Venezuela.

El que se vuelvan a activar los vínculos diplomáticos y comerciales, lo cual beneficiará sobre todo a la gente de lado y lado de la frontera, no puede, de ninguna manera, poner al Gobierno colombiano en una posición de silencio frente a todo lo que ocurre en Venezuela, que, como en Nicaragua, con mucha frecuencia está en las antípodas de los ideales democráticos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com