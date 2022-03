Reconstruir la confianza

Colombia transitará en los dos meses siguientes una campaña electoral trascendental, que más que nunca, por lo que la ha precedido, necesita un ambiente de cordura y de mensajes claros de confianza por parte de la organización electoral. Y es que, como se sabe, en los pasados comicios del 13 de marzo la Registraduría Nacional tuvo unas fallas protuberantes que causaron controversia por la diferencia entre los resultados que arrojó el preconteo de los votos y los que se revelaron una vez terminada la mayor parte del proceso de escrutinio cinco días después.

Esto marcó la semana que hoy concluye. Reconstruir esa confianza para que candidatos y electores lleguen tranquilos a las urnas el 29 de mayo es fundamental. Así lo debe entender, en primer lugar, el registrador nacional, que tiene el deber de corregir la plana como un ineludible compromiso con el país.



Y lo deben tener en cuenta también los aspirantes a la Casa de Nariño y sus partidos, que, sin dejar de poner las alertas donde se requieran y hacer las denuncias legales que sean necesarias, deben estar alejados de acusaciones sin sustento que exacerben y polaricen. Ya pasamos por ese espinoso camino. Lo que se necesita es un compromiso común para no repetir los errores.



Errores que condujeron a que el presidente Iván Duque convocara el martes a la Mesa de Garantías Electorales con el fin de despejar los nubarrones y permitir a todas las fuerzas políticas en contienda expresar sus puntos de vista, que incluyeron, desde luego, reparos al proceso. El objetivo era, a través de la deliberación, encontrar unos mínimos comunes para reforzar la confianza. Tras poner sobre la mesa varias posibilidades, entre ellas la del reconteo total, quedó claro que lo que procedía era acelerar el trámite de las reclamaciones existentes y, en general, de todas las demás situaciones presuntamente anómalas que pudieron ocurrir.



Las repercusiones que tuvo todo lo narrado, además de un clima adverso y crispado, han sido una tormenta que irrumpe en el peor momento posible, y frente a la cual es deber de todos los actores políticos actuar con sensatez y demostrando ser conscientes de que de su comportamiento en estas semanas depende salvaguardar un sistema electoral que, con todos sus tropiezos, por mucho tiempo estuvo no solo a salvo de cuestionamientos, sino que, además, fue modelo para la región. Ponerle fin a esta tempestad y que las aguas retomen los cauces de la confianza en el sistema electoral es un imperativo en este difícil momento en el que la campaña por la presidencia entra en su recta final. Y en la que, en últimas, está en juego la democracia.



Para ser claros: todas las instituciones tienen que trabajar de manera armónica. Es urgente tener un diagnóstico certero de las causas de los tropiezos del 13 de marzo para corregirlas. Examinar de forma exhaustiva qué pasó en las elecciones de Congreso para implementar los correctivos necesarios. A primera vista, el diseño del formulario E-14 para registrar los votos de cada mesa, así como la selección y capacitación de los jurados requieren especial atención. No menos vital es tener la absoluta certeza de la idoneidad de los funcionarios a cargo de esta y otras misiones de las que depende que las elecciones se desarrollen sin contratiempos.

Un llamado que toca a la Fiscalía, que tiene también la obligación de actuar con respecto a los casos que han sido denunciados, sobre todo en redes sociales, de posibles comportamientos irregulares de diferentes actores del proceso electoral. Es urgente enviar al ciudadano un mensaje de que cualquier conducta que termine constituyendo un delito electoral, sea como votante, jurado o testigo, lo pondrá en la mira de la justicia. Se trata, en últimas, de dar todas las señales de transparencia y de existencia de plenas garantías.



El llamado atañe a todos: desde la ciudadanía, que en las redes sociales debe actuar de manera responsable, evitando difundir información sin fundamento en la realidad, que genere dudas o alimente teorías conspirativas, hasta las diferentes figuras que ejercen liderazgos, incluidos los propios candidatos y candidatas. Vale anotar que jugarse la carta del descrédito del sistema electoral es –además de irresponsable, poco ético y en ocasiones ilegal– una muestra palmaria de pensamiento individualista y mezquino. Jugarse la contraria, la del apego a las reglas de juego, garantizará el reconocimiento de los electores y de quienes en el futuro escriban la historia y les den un lugar especial a aquellos que pensaron más allá de sus propios intereses, conscientes de lo que verdaderamente estaba en juego.



Las cartas están sobre la mesa. En su mayoría, los candidatos ya han elegido su fórmula vicepresidencial, en gran parte representantes de la afrocolombianidad. Queda esperar un debate con altura y que los colombianos lleguen a las urnas bien informados de las distintas propuestas y terminen votando por quienes creen que tienen mejores programas de gobierno para conducir al país.



