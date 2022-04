Reclusión más digna

Tras estudiar nueve tutelas, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión, en días pasados, de extender el estado de cosas inconstitucional que ya había declarado en relación con lo que ocurre en las cárceles del país y los centros de detención transitoria. Esto es, a las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía. ¿El motivo? Una “violación masiva y generalizada de derechos”.



Las cifras que dan cuenta de la realidad de estos lugares, y consignadas en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, le dan la razón al alto tribunal. La capacidad total de estos es de 7,131 cupos, mientras que la ocupación actual se acerca a las 21.000 personas. Sobra decir que en la mayoría de estos lugares no existen condiciones mínimas para una reclusión digna, comenzando por las baterías sanitarias. En algunos, el espacio para cada persona no sobrepasa los 30 centímetros cuadrados, algo verdaderamente infernal e indigno por donde se mire.



En su sentencia, la Corte traza una bienvenida hoja de ruta, dividida en dos fases, para darle una solución estructural a un problema que, en parte, pasa por no tener la claridad suficiente sobre la distribución de competencias entre las autoridades de los diferentes entes territoriales. El pronunciamiento incluye una exhortación al Congreso para que ayude a desenredar este nudo y acciones concretas en el corto y largo plazo, que incluyen hacer efectivos traslados –por mucho tiempo postergados– de personas privadas de la libertad que no deberían estar en estos lugares, y la adecuación temporal de nuevos espacios. Luego, en la segunda etapa, se contempla la eliminación definitiva de estos lugares de detención temporal y para ello se ordena ampliar los cupos en las cárceles del país.

No se puede pasar por alto que esta crisis se da al mismo tiempo que se logró reducir el hacinamiento en las cárceles al 19 por ciento, luego de las medidas tomadas durante la pandemia de covid-19. Al liberar espacio en los centros penitenciarios, el sobrecupo en las URI y en las estaciones, en las que las personas no deberían pasar más de 36 horas, se disparó, como era previsible. De ahí que la Corte haya ordenado también la suspensión de la regla de equilibrio decreciente, en virtud de la cual el número de nuevos internos tenía que ser igual o inferior al de aquellos que salían. Esto permitió al Gobierno comenzar desde ya los traslados con el fin de aliviar un poco la situación, comenzando por quienes ya han sido condenados, cuya presencia en estos sitios es injustificable.



Se trata, en últimas, de un problema de fondo y de vieja data que atañe a la política criminal del Estado. Al tiempo que se den los pasos necesarios para aumentar la capacidad de las cárceles, como lo ordena la Corte, sin duda tiene que producirse una revisión de los actuales paradigmas de la administración de justicia, de tal forma que se garantice que quienes son un peligro para la sociedad estén tras las rejas mientras que en otros casos la sanción no pase necesariamente por la detención intramural. No se puede, en cualquier caso, mantener el actual estado de cosas, pues nada justifica pasar por encima de la dignidad de las personas.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com