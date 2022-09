Rechazo chileno

De manera contundente, el pueblo chileno rechazó el domingo pasado en las urnas la propuesta de Constitución emanada de la Convención Constitucional que sesionó durante un año, con el objetivo de darle al país austral una nueva carta política en reemplazo de la actual, redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, parcialmente reformada en 2005. La opción de rechazo obtuvo el 62 por ciento de los votos, en unos comicios en los que participaron más de 13 millones de votantes.

Lo expresado por la gente en las urnas es un duro golpe para su presidente, Gabriel Boric, quien en buena medida llegó al Palacio de la Moneda apalancado por la perspectiva de contar con la nueva Constitución como marco de las reformas que pretende adelantar. Su capital político ha quedado menguado en una coyuntura en la que su popularidad ha caído al 38 %. Tal realidad motivó su anuncio de llevar a cabo ajustes en el Gobierno, al tiempo que invitó a todas las fuerzas políticas a poner a “Chile por delante”.



Más allá de cualquier valoración que se haga sobre el resultado, hay que decir que la democracia chilena sale fortalecida. Que el rechazo es decisión de una mayoría de la población, y por tal motivo el veredicto no puede ser sino respetado, como lo hizo, en actitud digna de elogio, el presidente Boric una vez se conocieron los resultados.

Y es que fue a través de las vías democráticas como se tramitó el deseo de cambio que se vio primero en las calles, con el estallido social de 2019, y luego en las urnas, llegado el momento de decidir si se comenzaba o no el proceso constitucional. Aquella vez, recordemos, cerca del 80 por ciento de la votación fue a favor de comenzar la labor de redactar una nueva Constitución. Y así como la democracia permitió canalizar el descontento, la misma democracia ha servido para que el pueblo le diga no a una carta política que no logró reflejar a cabalidad el alcance y el carácter del cambio que estaba dispuesta a aceptar esta sociedad.



Si bien es claro que Chile quiere un cambio, lo ocurrido el domingo pone en evidencia que varias transformaciones planteadas fueron consideradas demasiado radicales por la mayoría. El carácter pluriétnico de la nación que proponía la nueva carta política, los profundos cambios a nivel político –que incluían la desaparición del Senado–, así como su postura frente al aborto, consagrándolo como derecho y, en general, el papel del Estado de cara a la provisión de bienes y servicios, y la garantía de los derechos fueron elementos que, por la manera como estaban propuestos, no se conectaron con el propósito de aprobar un cambio capaz de generar confianza, no incertidumbre.



Ahora el reto para Boric, quien ha dicho que persistirá en esta tarea, pasa por ahí. Y se anuncia arduo, dadas la polarización del país y las distancias enormes entre las fuerzas políticas. Deberá primero definir el camino –si es por el Senado o a través de una nueva Convención– y luego, o al tiempo, tejer consensos mínimos entre todos los sectores, sin excepción, para construir de manera conjunta una definición de transformación que satisfaga a todos. Y esto necesariamente obliga a dejar de lado posturas maximalistas. Las del todo o nada.

EDITORIAL

