Reaprender a educar

Una vez los casos de coronavirus empezaron a aumentar, las autoridades nacionales y locales iniciaron una lucha contra el tiempo para adoptar medidas que eviten su propagación. Y dos de ellas fueron el aislamiento preventivo y la cancelación de clases en los colegios. La decisión no ha debido ser fácil, pues hablamos de una población de 8 millones de estudiantes, solo en instituciones oficiales, aproximadamente. El pragmatismo llevó al Ejecutivo a impartir la orden de ajustar el calendario académico, esto es, dos semanas de aislamiento y anticipar vacaciones para que los docentes y directivos de las instituciones desarrollen mecanismos que permitan suplir las clases presenciales por talleres virtuales o con materiales de apoyo para los estudiantes.

Lo importante, en todo caso, es garantizar que los menores no se queden sin estudio. Pero estas disposiciones generan otro tipo de riesgos, entre ellos el cambio de hábitos en las familias, en el suministro de comidas y refrigerios a niños y niñas y en el ritmo normal de las actividades escolares y extraescolares. No obstante, el Gobierno Nacional decidió darse la pela.



En Bogotá sucedió lo contrario. Las autoridades del sector mantuvieron el calendario escolar y convocaron a los profesores –sin el apoyo del sindicato de la ADE, que de forma errónea antepuso sus intereses gremiales sobre los de los niños– para que diseñen esquemas de trabajo que faciliten el aprendizaje a través de medios digitales o ayudas didácticas. Adicionalmente, se establecieron horarios para que papás o cuidadores puedan reclamar los refrigerios a que tienen derecho los estudiantes.

Si algo ha desnudado la actual coyuntura es lo rezagados que seguimos estando en materia de

Hay que entender que las medidas suscritas en el marco de una crisis sin antecedentes tienden a estar sometidas a una suerte de prueba y error. En particular en el sistema educativo, se ha visto que subyacen otros fenómenos con los que hasta ahora no se contaban. Un alto porcentaje de padres, por ejemplo, trabajan largas jornadas para procurar el sustento de la familia, lo que deriva en la imposibilidad de dejar a sus hijos bajo el cuidado de un tercero, e incluso les dificulta reclamar los refrigerios, en el caso de la capital.



El otro inconveniente es la aproximación a los cursos virtuales, como lo puso de manifiesto un estudio de la Universidad Javeriana: el 63 % de los estudiantes de educación media no tienen acceso a internet. En Ciudad Bolívar, Rafael Uribe o Bosa, localidades vulnerables de Bogotá, apenas el 50 % de los hogares cuentan con conexión a esa tecnología, según el Dane. El mismo promedio del país. Así, no sería extraño que otra de las grandes perdedoras sea la calidad de la educación, lo cual, por supuesto, hay que evitar.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en reciente alocución, señaló otro problema: la violencia intrafamiliar que medidas de choque como los simulacros de confinamiento podrían llegar a generar en la población. La convivencia permanente provoca tensiones que se saldan con maltrato, algo que tampoco estaba previsto. Solo en 2019, cerca de 19.000 mujeres fueron víctimas de violencia en el hogar. Por tanto, es indispensable activar toda la ayuda necesaria para que en la coyuntura, este fenómeno no se nos convierta en otra pandemia.



