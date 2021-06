Reapertura y responsabilidad

Esta semana el país entra en una nueva dinámica de reactivación económica y social, luego de los anuncios hechos por el Gobierno Nacional –a través del Ministerio de Salud– en el sentido de flexibilizar la reapertura de sectores claves para la generación de empleo, una de las necesidades más sentidas en los actuales momentos. Según ese despacho, tras más de un año de restricciones por la pandemia, habrá ciclos de reactivación que dependerán, en todo caso, del buen comportamiento que muestren las unidades de cuidados intensivos (UCI), es decir que las medidas de bioseguridad seguirán siendo determinantes.

Según la resolución 777 de 2021, el primer ciclo comprende actividades como conciertos, eventos deportivos, bares y discotecas –los más golpeados con las restricciones–, que podrán abrir sus puertas siempre y cuando la ocupación de UCI en las ciudades sea igual o inferior al 85 % y con un aforo máximo de 25 %. La norma establece que en un segundo ciclo, municipios que cumplan con el 70 % de cobertura en la vacunación de las etapas 1, 2 y 3 podrán elevar hasta el 50 % la capacidad para el aforo de personas y con un metro, mínimo, de distancia entre ellas. Y un tercer ciclo permitirá incrementar esos aforos en espacios públicos o privados hasta en 75 %, con tal de que se alcance una resiliencia epidemiológica de 0,75 %. Adicionalmente, se autoriza el regreso a clases presenciales en los colegios con aforos que determinará la misma institución y guardando las medidas de higiene reglamentarias. Se prevé que el 15 de julio estén dadas las condiciones para que niños y maestros vuelvan al aula, porque los docentes ya estarían vacunados.



Antes de estos anuncios, varias capitales habían indicado que a partir del 8 de junio eliminarán restricciones para permitir que la actividad comercial regrese a la normalidad, con reaperturas generalizadas y programas de gobierno que incluyen la destinación de millonarias partidas para atender la emergencia derivada de la crisis sanitaria y agravada por un mes largo de paros y bloqueos. Bogotá destinará 1,7 billones de pesos para tal fin, Medellín adelantará un ambicioso programa de empleo para jóvenes, y eventos de gran formato como Colombiamoda y Colombiatex regresarán a Plaza Mayor. A su turno, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, junto con ProBarranquilla, acaban de lanzar ‘Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico’, una estrategia que busca atraer estudiantes, inversión, turismo y emprendimiento.



Se trata de iniciativas que responden a una realidad inocultable: el impacto brutal que ha traído la pandemia y que han agravado las protestas. Solo en mayo, estas últimas le costaron al país entre 4,8 y 6,1 billones de pesos, con afectaciones principalmente en el comercio, la industria y el agro, según Fedesarrollo, y las pérdidas por el covid superarían los 100 billones, también según dicha entidad. El desempleo, que llega al 15,1 por ciento, es quizás el costo más alto que se ha pagado, y los picos de contagios y muertes han alcanzado niveles que no se veían hasta ahora. Como hemos insistido aquí varias veces, atender las demandas sociales y hacerle frente a la debacle son acciones que pasan por un esfuerzo permanente de mantener la economía a flote. El aparato productivo del país no puede detener su ritmo.

Hay mucho en juego y el retorno a la normalidad es la prueba de fuego para demostrar la madurez de un país que ha sufrido mucho por esta pandemia.

Ahora bien, plantear una reapertura total en el momento más crítico de la pandemia no puede proyectarse –de ninguna manera– como una desatinada paradoja, sino que esta tiene que estar soportada en rigurosos elementos técnicos y epidemiológicos, que pongan la vida y el bienestar de los colombianos como bienes supremos que hay que conservar. Aquí es ineludible la revisión cuidadosa de todos los indicadores que dejan ver la realidad de la epidemia en cada región para tomar decisiones acertadas, en un contexto diferencial que atenúe al máximo la peligrosa generalización en la que se cae al analizar curvas, registros y promedios nacionales.



La ocupación de UCI, los índices de contagio y de resiliencia, los niveles de vacunación, las tasas de letalidad y la positividad de las pruebas –entre otros factores– deben ponerse sobre la mesa en cada municipio, para que las autoridades los exploren sin cansancio, hasta el detalle, y decidan el momento y las características de las reaperturas específicas, sin equívocos.



No cabe duda de que el país entra en una nueva dinámica en la cual se pondrá a prueba no solo la capacidad institucional para seguir atenuando la crisis sanitaria, sino para seguir aplicando la ley y la Constitución a fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica mientras se actúa con contundencia frente a las acciones violentas que ponen en riesgo tanto el propósito de la reactivación como la integridad de los ciudadanos. Hay mucho en juego, y el retorno a la normalidad es la prueba de fuego para demostrar la madurez de un país que ha sufrido mucho por esta pandemia. Los errores serían imperdonables.



