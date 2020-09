Reactivación integral

Ya ha transcurrido una semana de la nueva cotidianidad en el país. Salvo algunos casos de aglomeraciones que han generado comprensible nerviosismo entre las autoridades, puede decirse que la reactivación avanza a buen ritmo. Las normas de bioseguridad han sido el marco del regreso de actividades que los colombianos añoraban y necesitaban: viajar por el país, acudir a un restaurante, a un parque o a una iglesia o lugar de culto –en algunos municipios– figuran arriba en la lista. Al tiempo, sigue la expectativa por observar avances mucho más sólidos en lo que tiene que ver con el regreso de los estudiantes a las aulas.

El caso es que al observar este proceso, no han sido pocas las voces que han advertido sobre la importancia de que la reactivación del país sea integral, que no se limite a los diferentes sectores de la economía y que cobije otras esferas en las que también el covid-19 impuso un necesario paréntesis.



Insisten, con razón, quienes se han pronunciado en este sentido en que en un sistema democrático como el nuestro son fundamentales la vigencia y la posibilidad de ejercer los derechos políticos para mantener así a salvo los pilares de la economía. No se puede caer en el error de asumir la economía como una rueda suelta que nada tiene que ver con un engranaje del cual también forman parte el óptimo funcionamiento de la justicia, el respeto por las libertades y derechos individuales y, en general, todos los preceptos presentes en la Constitución, columna vertebral de nuestro Estado social de derecho.



Lo anterior se concreta en aspectos puntuales como la necesidad de que los operadores judiciales retomen –con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto– sus labores para así atender las necesidades de la gente en asuntos tan centrales como el de garantizar que se respeten los derechos fundamentales a través de la tutela.

Sería inaceptable que mantener

a raya los contagios sea utilizado como justificación de restricciones

También se materializa en la necesidad de que los mandatarios locales entiendan que si bien la realidad epidemiológica justificó medidas restrictivas extremas como los toques de queda y otras tantas que limitan severamente derechos básicos, estas de ninguna manera pueden perder su excepcionalidad. Lo mismo puede decirse de la emergencia sanitaria, que el Gobierno Nacional ha prorrogado hasta noviembre. En este mismo sentido, por más que su manejo en momentos como este represente un verdadero desafío para autoridades civiles y policiales, hay que recordar la importancia del derecho a la protesta social, que, no sobra recordarlo, ha de ser pacífica. Para ser claros: sería inaceptable que mantener a raya los contagios sea en algún momento utilizado como justificación de restricciones de los mencionados derechos.



Pero sobre todo hay que hacer hincapié, como ya lo advertía en estas páginas la columnista Sandra Borda, en que una democracia vigorosa, incluyente y diversa es indispensable en una coyuntura como la actual. Y es que la recuperación del país luego de tan duro trauma tiene que llevar también a abordar desafíos que vienen del pasado, como, por ejemplo, la desigualdad, y sentar las bases para resolverlos en lugar de acentuarlos, riesgo latente si no se elige la senda correcta.



EDITORIAL

