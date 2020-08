Reabrir las aulas

Es necesario traer a un primer plano la discusión sobre el regreso de los estudiantes a las aulas. La evidencia que aportan países que ya dieron este paso y los estudios sobre el impacto negativo que tendrá en niños y niñas un periodo tan prolongado de alejamiento del ámbito escolar obligan a un debate en términos diferentes al que se ha venido dando.

Es verdad que, en los primeros meses, cerrar los colegios fue una decisión lógica y responsable de cara a la realidad de ese momento y, sobre todo, a la información epidemiológica entonces disponible. Pero hoy, reiteramos, la realidad es otra. Muchas zonas del país ya están en una fase decreciente de contagios y, así mismo, la evidencia de otras latitudes permite albergar la esperanza de que los salones –sobre todo de preescolar y primaria– no son el foco de contagio que muchos padres y maestros temen. La Organización Mundial de la Salud se pronunció el viernes en este sentido.



Por poner algunos ejemplos, en el Reino Unido un promedio de 843.430 alumnos han asistido diariamente a clases en el último mes, y se han registrado apenas setenta positivos, treinta de ellos de origen externo. Un panorama similar se puede observar en Alemania, donde la mayoría de planteles permanecen con cero casos y aquellos en los que se han reportado contagios se han catalogado como aislados, no vinculados a brotes masivos con origen en dichos lugares. Es cierto que en Israel fue preciso dar marcha atrás, lo cual se le ha atribuido a la carencia de sistemas adecuados de ventilación y a que la curva de contagios estaba aún en fase ascendente.



Por otro lado, no pueden caer en saco roto las advertencias de los expertos sobre el costo que para los menores y la sociedad tendrá en el futuro persistir en la actual postura, que parece guiada por el principio de abstenerse ante la duda, sobre qué tan seguro es permitir el retorno de la presencialidad. Ni olvidarse de la falta de conectividad en amplias zonas rurales, donde la educación presencial es la única opción real, a pesar de los esfuerzos de algunos educadores, que hay que reconocer.

Todo esto se produce en un marco de reactivación en el que diferentes sectores logran hacerse oír en su comprensible defensa de sus intereses, y da la impresión de que los estudiantes están en desventaja. De ahí el comentario jocoso que viene haciendo carrera en ciertos círculos respecto a que es factible que primero se abran los bares que los colegios.



No se trata de aspirar a un regreso inmediato y masivo. Es claro que la realidad del virus en Colombia es diferente a la de los países mencionados. También, nuestro contexto social y cultural. Pero sí es viable por lo menos revisar los fundamentos de la discusión para generar confianza –tarea fundamental– y así, al menos, lograr que posturas por ahora cerradas a la banda, como la que ha esgrimido Fecode, muestren más flexibilidad, más disposición a tomar nota de la evidencia.



El llamado es a no dejar de último en la lista este frente, a generar confianza entre los actores de la comunidad educativa para así tener pronto una hoja de ruta –que deberá ser recorrida sin prisa, pero sin pausa, evitando los pasos en falso– para que un regreso seguro, con todos los protocolos necesarios, de niños y niñas a los colegios sea factible en el horizonte cercano.



