De plácemes deben de estar corruptos y criminales en el departamento de Córdoba al conocer la infame noticia del asesinato, el domingo pasado en la noche, del periodista y líder comunitario Rafael Emiro Moreno en Montelíbano. Dos sicarios llegaron hasta un establecimiento de su propiedad y le dispararon a este comunicador que desde el informativo Voces de Córdoba venía adelantando serias denuncias sobre obras inconclusas, corrupción y el actuar y los tentáculos de los grupos armados ilegales en esta parte del país.

A lo trágico y lamentable del hecho hay que sumar lo denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa respecto a que Moreno no solo fue el primer periodista en ser asesinado no obstante contar con un esquema de protección de la UNP –un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico–, sino que este no fue reforzado cuando denunció nuevas amenazas en julio de este año. La entidad ha hecho un oportuno llamado a que se investigue por qué el pedido de Moreno no fue debidamente atendido. Urgen explicaciones.

Además, el trágico destino de Moreno llama la atención, y de la peor manera, sobre lo que ocurre en esta zona del país, donde otros seis comunicadores han denunciado amenazas, mientras que dos han sido ya objeto de hostigamientos. Esa parece ser la suerte de todo aquel que, con el coraje que esta tarea exige en un contexto tan hostil, se la juega por la misión de defender el interés general denunciando desde su medio de comunicación cómo operan las diferentes redes delincuenciales que de múltiples formas azotan a la población.

Y aquí el enemigo no es de poca monta: se trata de poderosas organizaciones como el ‘clan del Golfo’, que se nutren del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal frecuentemente entrelazadas con otras, especializadas en saquear el erario valiéndose de tentáculos en las diferentes entidades públicas. La labor periodística en estos escenarios tan hostiles se convierte así en elemento vital para que no se corroa la democracia.

Y el caso de Montelíbano está lejos de ser el único. Son cada vez más los lugares del país en donde se da este patrón. Ese del crimen organizado que quiere instalarse definitivamente y para lograr un control pleno de la sociedad y la misma política no duda en recurrir a cualquier método que permita silenciar a quienes ejercen el periodismo con estricto apego a los cánones. Esto es, como una actividad que lleva su esencia de servicio a límites extremos que en ocasiones implican poner en riesgo la propia vida en busca de defender el bienestar y la posibilidad de futuro y dignidad para una comunidad. Así se van creando los llamados desiertos de información.

Esto, desde luego, no tiene que ser así. No debe ser así. Lastimosamente hay que repetir lo que se suele decir ante tragedias como estas: no puede haber mejor homenaje para la memoria de Rafael Moreno que un despliegue estatal que permita no solo que su muerte no quede impune, sino que la suya sea la última vida que un periodista entrega en Colombia por ser fiel a lo que una sociedad atribulada espera del oficio.

