Quitarle gasolina a la coca

Como lo registró este diario el lunes pasado, la Fiscalía General de la Nación entregó un estudio sobre 33 estaciones de venta de gasolina, ubicadas en 11 departamentos y zonas apartadas, plagadas de cultivos de coca, donde el combustible se vende a chorros, como si estuviese ubicada en una concurrida calle de Bogotá.

Basta ver el caso de cuatro estaciones de servicio en Tumaco, Nariño. Solo una de ellas alcanza a vender, según la Fiscalía, 1,2 millones de barriles al año. Las demás se quedan atrás por poco en el marcador. Recordemos que Tumaco tiene unas 32.000 hectáreas de coca.



En Riosucio, Chocó, otra estación es próspera: vende otros 1,2 millones de barriles de hidrocarburo anuales, y está lejos de la cabecera municipal. Y en El Carmen, Norte de Santander –otra zona cocalera–, dos distribuidoras mueven el mismo volumen. Un ‘bonito’ negocio, pero al parecer hay pocos carros. ¿Blanco es, gallina lo pone, como se dice popularmente? Las sospechas parecen bien fundadas.



Están en zonas cocaleras, donde imperan a todo vapor las economías ilegales y donde producir un kilo de pasta de coca, según expertos, requiere 74,5 galones de gasolina. Y, por si algo faltara, algunas de estas, como las de Nariño y Putumayo, gozan de beneficios tributarios para este combustible, pues se hallan en zonas de frontera.



El ministro (e) de Justicia y del Derecho, Juan Francisco Espinosa, dijo que hay zonas del país que concentran varias estaciones de servicio, pero no disponen de suficientes vías o su consumo no tiene relación alguna con el parque automotor.



El Gobierno ha puesto el dedo en la llaga y trabaja en la revisión y el control de este frente. Ojalá pronto haya resultados, pues quitarles las materias primas a los narcotraficantes, además de cerrarle los caminos a su mortal producto, es un golpe de mano fundamental. Si no hay producción, no hay venta. Así de simple.



