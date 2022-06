El presidente Iván Duque anunció que la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 terminará el 30 de junio –después de 840 días de declarada–. El mandatario había dicho también, hace unos días, que el país se enfrentaba al quinto pico de esta contingencia a causa de algunas variantes del ominoso Sars-CoV-2.

Aunque puede resultar un contrasentido, lo cierto es que, de acuerdo con el grupo técnico de asesores del Gobierno en este tema, no existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente para mantener la emergencia más allá de esta fecha. Ello no quiere decir que se haya pasado la página de la epidemia global más impactante del siglo, sino que al tenor de las cifras esta continúa, pero en un contexto más benigno.

Para la muestra, en el último reporte semanal (17 al 23 de junio) se presentaron cerca de veinte mil nuevos casos y se duplicaron las cifras de muertes en el mismo periodo, contabilizando 52 fallecimientos por esta causa y un acúmulo de 21 conglomerados (lugares donde circula el virus con mayor intensidad), repartidos en seis departamentos, algo que les exige a sus mandatarios estar alerta para evitar desbordes.



Por si lo anterior fuera poco, un riguroso estudio que acaba de ser publicado en la revista New England Journal of Medicine da cuenta de que las variantes BA.4 y BA.5 de ómicron (que según el INS circulan en el país) parecen pasar por alto los anticuerpos generados no solo por las vacunas, sino también de quienes han tenido una infección previa por covid-19, en un sincretismo que vuelve a poner de pie a los a los expertos sanitarios del mundo, y a sus homólogos nacionales, a discreción de mantener hasta donde sea posible el control de la situación, en un escenario lo más cercano a lo endémico. En otras palabras, que aunque existan casos, incluso crecientes, estos tengan, en su gran mayoría, manifestaciones clínicas leves, que la ocupación de UCI sea manejable y la mortalidad baja, que en términos de sus tasas de letalidad se mantiene en 1, según el Ministerio de Salud.

Para ello se necesita que impere el sentido común, que de manera general se lleva a la práctica –sin necesidad de normas– lo aprendido durante la pandemia, como el uso del tapabocas y el aislamiento en caso de síntomas, el reporte inmediato para la realización de pruebas confirmatorias, el distanciamiento y la ausencia de sitios en los que existan aglomeraciones, en conjunto con la protección de personas vulnerables como los adultos mayores, los niños y quienes tengan déficit inmunológico.



Simultáneamente, con la vacunación, principalmente de los menores para que completen sus esquemas básicos, y la aplicación de refuerzos a los grupos de población que aún faltan, todo porque también se ha demostrado que para quienes ya tienen en su cuerpo estos biológicos, si bien no están blindados contra la infección, su afectación en caso de tenerla es significativamente más benigna.



En síntesis, finalizada la emergencia sanitaria, la responsabilidad para que este quinto pico no termine saliéndose de cauce es de todos, y empezar por no darle la espalda a la pandemia es ir en la vía correcta.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com