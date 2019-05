Quién protege a los médicos

No hay duda de que la violencia contra los profesionales de la salud se ha incrementado en los últimos años en el país. La mayoría de las veces por culpa de usuarios que exigen atención inmediata o manifiestan inconformidad con el trato recibido, con diagnósticos o con desenlaces fatales. Se volvió común que desacuerdos entre médicos y pacientes sean ventilados en los espacios hospitalarios o las puertas de los consultorios, en ocasiones con riesgo para la integridad de estos profesionales.

Este mal, que ya parece ser la norma, ha desbordado los límites en las últimas semanas y ya da cuenta de más de 60 denuncias de ataques directos a la Misión Médica, en lo corrido del año, en una franca violación de las normas que la amparan, al tenor del Derecho Internacional Humanitario.



Muestra de la gravedad de este fenómeno es la muerte, en extrañas circunstancias, de un joven médico que prestaba su servicio social obligatorio en El Bagre, Antioquia, el pasado 10 de mayo, así como las amenazas escritas de bandas criminales que vienen circulando en ese departamento y otros, en las que ordenan a equipos de salud desalojar sus territorios o de lo contrario serán asesinados.



No es menos grave que este fin de semana, en Calima El Darién, Valle del Cauca, todo el personal médico del hospital San Jorge, el único de este municipio, haya renunciado ante las amenazas de familiares de un paciente que falleció. Ni que los implicados argumentaran ante los medios, sin recato, que el dolor por el deceso justificaba tal agresión.



Estos casos, que comprometen por extensión el bienestar de comunidades enteras y su derecho a la salud, merece especial atención de las autoridades, no solo las judiciales, sino también las de la salud, para que revisen el estado de un sistema cuyas fallas y descontento entre la gente terminan incrementando este tipo de acciones irracionales. Dice mucho de un país que no pueda cuidar a quienes se encargan de velar por su salud.