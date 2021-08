Quién para a los talibanes

Kunduz, Sar-e-Pol, Taloqan y Aybak son apenas las últimas de las seis capitales provinciales que han caído en manos de los talibanes en los últimos días en lo que ya es considerado su mayor avance en 20 años de guerra en Afganistán.

La situación, dramática y descorazonadora para las fuerzas gubernamentales, parece el colofón de una tragedia anunciada desde que el Gobierno de Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas del país asiático. Desde antes del anuncio se temía que, no obstante los años de presencia militar occidental, las fuerzas armadas afganas no iban a estar preparadas para aguantar en solitario la embestida de los integristas. Y el tiempo lo ha confirmado.



Pero la decisión de Washington ya está tomada. Finalmente, cumplieron su objetivo estratégico de derrotar al grupo terrorista Al Qaeda, origen de los ataques del 11S, y motivo principal de la guerra, aunque es claro que aún no se cortan del todo los lazos entre las dos organizaciones. Además, el Pentágono tiene claro que echarse para atrás en este momento con la retirada, que debe culminar a finales de agosto, es condenarse a estar tiempo indefinido a la espera de que algo que no ha sucedido en 20 años llegue a pasar de forma milagrosa.



Así que obrará más la realpolitik que las consideraciones humanitarias o de otro tipo en un escenario que, por lo visto, parece de tierra arrasada. Hasta su partida, EE. UU. ayudará a sus aliados gubernamentales con bombardeos, pero ya en septiembre es incierto si seguirá esta asistencia.



En cuanto al Gobierno afgano, el escenario más probable es contener hasta cierto punto la embestida de los talibanes y forzar a una negociación, en el entendido de que finalmente a este grupo no le conviene llegar al poder para convertirse de nuevo en un paria de la sociedad internacional.



Pero en el fondo, el dolor está en el pueblo afgano, en su educación, sus libertades y el regreso a una especie de edad oscura que aspiraban a superar.

EDITORIAL