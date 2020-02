Que sea voluntario

De tanto en tanto, en el Concejo de Bogotá aflora el tema de los beneficios que se les otorgan a los 45 concejales que conforman el cabildo. Y por lo general se apela al servicio de escoltas y el vehículo con el que cuentan para sus desplazamientos. De nuevo, ahora un grupo de concejales intenta hacer causa común para que tales beneficios les sean retirados y garantizar que los policías al servicio de la corporación más bien atiendan problemas de seguridad en la calle.

A ojos de la ciudadanía, siempre suena bien quitarles privilegios a los políticos. No tiene justificación que estos servidores gocen de ciertas ventajas mientras la percepción de la gente es que la inseguridad en el transporte público o en el barrio está desbordada.



El debate tiene un ingrediente adicional: los mismos políticos y analistas del asunto han venido reclamando con insistencia el aumento del pie de fuerza para Bogotá. Y seguramente los 90 policías asignados a los concejales cumplirían una mejor labor fuera del recinto que dentro de él.



Sin embargo, se debe ir más allá de la calentura del momento. Primero que todo, ya está definido un protocolo que establece el nivel de riesgo que un funcionario pueda tener en virtud del papel que desempeña. Seguramente, la gran mayoría de concejales no tienen un nivel de riesgo exagerado, lo cual tampoco significa que no lo puedan tener. Visitar ciertas zonas de la ciudad y promover debates con implicaciones en el mundo del crimen puede dar pie a pensar que no es conveniente dejarlos sin escoltas. Pero, insistimos, para eso existen protocolos de ley que miden tales riesgos.



Valdría la pena que fueran los mismos concejales quienes de forma voluntaria tomaran la decisión de renunciar a sus esquemas de seguridad. Ese podría ser un buen camino. Eso sí, las directivas del Concejo tendrían que garantizarles a quienes opten por esta determinación un mínimo de seguridad cuando, en atención a su oficio, sientan que requieren protección especial en determinados momentos y lugares.



EDITORIAL

