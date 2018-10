Que regrese Cristo José

Cristo José, te quiero mucho, hijo... fuerza; no llores, que la fortaleza te la estamos enviando; tus ángeles están ahí, alrededor, para que te cubran con sus alas y puedas tener la valentía...



Estas son frases valientes y conmovidas de Edwin Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander, a su pequeño hijo, secuestrado el pasado 3 de octubre en Guamalito, corregimiento de ese municipio.



Cuando ocurren absurdos como estos, no hay palabras suficientes para calificarlos. Pese a ser atentados contra el Derecho Internacional Humanitario, los derechos del niño y toda la sociedad. Es un delito miserable que debería estar proscrito de la faz de la Tierra y, en especial, de este país, donde miles de personas lo han padecido.

La propia familia del niño lo había sufrido. El padre del alcalde, Cristo Humberto Contreras, había sido plagiado en febrero del 2017 por el Eln. Esta guerrilla, lo mismo que el Epl, niega tener al menor. Pero ellos suelen negar estos hechos.



En medio de este drama, reconforta que Colombia esté en pie, comenzando por el presidente Iván Duque, quien visitó este domingo a la familia de Cristo José para expresar su solidaridad y decirle que se está haciendo todo lo posible para tener al niño de vuelta en su hogar.



Junto con el primer mandatario hay millones de colombianos confiados en que las fuerzas del orden no descansarán hasta hallarlo. Quienquiera que haya perpetrado esta acción –así como el de menores o adultos que aún tengan secuestrados– debe recapacitar y entender que no hay motivo que valga para privar a nadie de su libertad, y menos a un inocente, acto que causa un dolor familiar insufrible.



Esta es, en todo caso, otra muestra de la situación de orden público en una de las zonas con mayores cultivos de coca, guerrillas y bandas criminales, donde el Estado no ha podido hacer presencia suficiente. Estos delitos exigen más Fuerza Pública y más institucionalidad.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com