Que prime la sensatez

De los múltiples estragos que ha dejado la pandemia, el del deterioro de las finanzas del transporte público ha estado entre los más graves. En todas las ciudades donde operan sistemas masivos la quiebra es irreversible. Las autoridades locales piden medidas de salvamento dado el tamaño del hueco fiscal que presentan y la escasez de recursos para paliar la situación. En cartas al Gobierno Nacional, los alcaldes han solicitado auxilios para evitar el colapso total, agravado brutalmente con los millonarios daños ocasionados a su infraestructura durante los actos vandálicos que dejaron las protestas recientes.

Por lo que representa, el caso más elocuente es el de Bogotá, donde las pérdidas de TransMilenio superan los 2,2 billones de pesos, el equivalente a dos veces el presupuesto de una ciudad como Bucaramanga. En 2019 ese déficit era de 700.000 millones, hoy es 124 por ciento superior.



En años anteriores, la situación trataba de corregirse incrementando tarifas, pero con la llegada del nuevo gobierno y la pandemia no había el menor riesgo de proponer una medida semejante. Un primer asomo de alivio para crisis actual es el proyecto de ley de pacto social que cursa en el Congreso y que permite financiar hasta el 50 por ciento de estos déficits. Ese fue el anuncio, la semana pasada, del Ejecutivo –en cabeza de la Ministra de Transporte– para asumir 1,6 billones de pesos de las pérdidas que registra TransMilenio entre 2020 y 2021.



Y no podía ser de otra manera. La nación ha sido el gran aportante de esta infraestructura a nivel nacional. Cerca de 22 billones de pesos ha desembolsado para que las ciudades principales cuenten con sistemas masivos.



Lo que corresponde ahora es que el Concejo de Bogotá haga lo propio y facilite la destinación de un billón de pesos para evitar que TransMilenio pueda, incluso, paralizar actividades. Eso no se lo puede permitir la ciudad, ni lo pueden permitir los concejales. Sería una bofetada para los usuarios, que en un 90 por ciento pertenecen a estratos uno, dos y tres, los más vulnerables, los que necesitan ir a trabajar, estudiar o atender citas médicas.

De lo que se trata es de salvar la prestación de un servicio público que debe ser garantizado para las personas más vulnerables de la sociedad FACEBOOK

TWITTER

Los recursos están, hacen parte del cupo de deuda aprobado por el mismo cabildo al gobierno distrital. Lo que la administración reclama es que en el proyecto de salvamento social que ha solicitado por 1,7 billones de pesos para este año, se autorice un billón para TransMilenio y 0,7 billones para salud, educación, ayudas económicas, etc., y que en el presupuesto para el 2022 –que se discute en noviembre– se incluya otro billón para terminar de cubrir las ayudas sociales.



Se entiende que algunos quieran hacer reparos porque la carga de las pérdidas las asume la ciudad o porque el rescate inicial no incluía a TransMilenio. Sin embargo, cabe señalar que de lo que se trata es de salvar la prestación de un servicio público que debe ser garantizado. Ese es el modelo que adoptó la ciudad y hay que asumirlo; que puede ser revisado, claro, pero en la actual coyuntura lo que procede es la sensatez. Más que detenerse en formalismos, hay que entender, de una vez por todas, que el transporte público es esencial para la reactivación económica de la ciudad, ponerle cortapisas en la actual situación solo garantiza la derrota de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com