¿Qué pasa con la Uaesp?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) no es cualquier entidad. Pese a lo rimbombante de su nombre, tiene a su cargo el espinoso tema del manejo del servicio de aseo en la ciudad, de las organizaciones de recicladores, los servicios funerarios a cargo del Distrito, el alumbrado público y campañas que ayuden al bienestar de la comunidad en estas materias, sin dejar por fuera otro asunto complejo: el relleno sanitario Doña Juana.

Se trata, además, de una entidad con un abultado presupuesto –alrededor de 400.000 millones de pesos para este año– y es la encargada del manejo de las multimillonarias licitaciones que tienen que ver con el objeto de su función pública.

Pero el nombre de la Uaesp está en el debate público por sucesivas polémicas en los procesos de contratación y operación. Con el consorcio a cargo de la administración del relleno sanitario, tiene un pleito que supera el billón de pesos que se reclaman como indemnización por recursos no percibidos, a lo que la alcaldesa se ha negado a acceder por el incumplimiento de los operadores con la adecuación de una planta de lixiviados.

En el tema del barrido y limpieza de calles, el enfrentamiento que sostienen los distintos operadores entre sí y con la misma entidad obedece al manejo que se estaría dando al organismo encargado de la información de los servicios que se prestan. Ni siquiera los tribunales de arbitramento han conseguido ponerle fin al asunto. Y quizás el más espinoso de todos sea el que ha saltado a la palestra en las últimas semanas: la concesión de cementerios.

De acuerdo con un informe publicado el domingo por este diario, se habla del contrato que por 41.000 millones de pesos y a cinco años, le fue adjudicado en 2021 a la firma Jardines de Luz y Paz. Pero según la Contraloría Distrital, hay irregularidades en el manejo de los recursos que capta la empresa, pues en lugar de reposar en las cuentas de la fiducia, terminan en cuentas personales de la concesión.

Y a lo anterior se han sumado denuncias de corrupción, que deben ser indagadas a fondo, y la dudosa versión, calificada por muchos como exabrupto, de la supuesta utilización de hornos crematorios de los cementerios de la ciudad para incinerar a centenares de personas desaparecidas en las protestas, algo que no encuentra soporte en las evidencias recogidas por organismos de investigación y que tampoco genera credibilidad en ninguna autoridad.

Es urgente que la Alcaldía aclare todos los temas que generan sombras en materia de contratación y que se establezca si hay alguna responsabilidad en las actuaciones de su exdirectora. Así como se le reconoce a la mandataria el valor con que ha enfrentado los reclamos contra el operador del relleno sanitario Doña Juana y el contrato con la Ptar Salitre, así mismo se espera que proceda en este caso para tranquilidad de los ciudadanos.

No es cualquier labor la que debe cumplir la Unidad de Servicios Públicos, nada menos que garantizar la prestación de servicios esenciales a la comunidad. Por tanto, no son tampoco menores los negocios que debe administrar y en los que muchos quisieran aprovecharse de las arcas del Estado. Transparencia y rigurosidad es lo que se exige a cualquier entidad pública, y en este caso, a una que está en el ojo del huracán pero con la que no se pueden cometer injusticias hasta tanto se demuestre lo contrario.

