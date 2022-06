Que no se aplace más

Era grande la expectativa en torno a la audiencia de los siete máximos jefes de las extintas Farc por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante los secuestros en el conflicto, prevista para los días 2, 7 y 8 de junio.

Tras un primer aplazamiento, se esperaba que por fin se pudiera dar el esperado momento en el que quienes fungieron como comandantes de la exguerrilla dieran la cara de manera pública a quienes padecieron este azote, al país y a la justicia. De ellos se espera una postura frente a este crimen de lesa humanidad que ha roto tantas familias. Decimos de manera pública, pues hay que reconocer que en espacios privados ya se vengan dando encuentros entre víctimas y victimarios, siguiendo recomendaciones internacionales y nacionales de expertos en justicia restaurativa.



Pero no fue posible celebrar la audiencia. Una alerta relacionada con riesgos de seguridad que podrían correr los excomandantes, conocida dos días antes y presentada ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, condujo a que esta instancia decidiera aplazar la diligencia para los días 21, 22 y 23 de este mes. De acuerdo con lo planteado por quienes integraron y lideraron esta organización, la actual época electoral ha elevado su nivel de riesgo.

Para cumplirles a las víctimas, urge tomar las medidas necesarias para que nada impida que la audiencia se lleve a cabo en la nueva fecha.

A la luz de lo expuesto por la JEP, la determinación está basada en la prioridad de proteger la vida de cualquier persona, y en este caso particular la integridad de todos los involucrados en el proceso.



Ahora bien, esto no impide recordar lo crítico que resulta, sobre todo para las víctimas y también para el país, tomar todas las medidas indispensables para evitar, a como dé lugar, un nuevo aplazamiento. Si es necesario, ese día restringir el ingreso del público al lugar en el que se celebrará la audiencia, la biblioteca Virgilio Barco. Así mismo, acudir a los medios digitales para transmitirla en vivo es un mecanismo adecuado y seguro para un país que espera ver a los desmovilizados cumplir sus promesas de verdad y reparación. Lo que allí va a ocurrir, sin duda lo amerita.



Y es que tras lo vivido en las audiencias del caso 03, correspondiente a los llamados ‘falsos positivos’, creció la expectativa en torno a lo que pueda suceder en esta cita en la que se verán cara a cara excombatientes y víctimas en un escenario público. La repercusión que tuvieron estos actos sacudió al país en un sentido mayoritariamente positivo, sobre todo en términos de lo que se espera del trabajo de la justicia transicional. Buena parte de quienes valoraron positivamente la postura asumida por los militares que aceptaron su responsabilidad coincidieron también en la necesidad de un acto similar en el que fueran los excombatientes de las ex-Farc quienes asumieran este rol, que constituiría una señal clara en favor de los derechos de las víctimas.



En tiempos de crispación, estas audiencias tienen el potencial de enviar un mensaje esperanzador, como ya ocurrió con las que tuvieron lugar en Ocaña. Por eso, las nuevas fechas despiertan una inmensa expectativa solo equiparable al tamaño de la responsabilidad que tienen todos los actores involucrados para que no sean nuevamente aplazadas. Esta sociedad, que busca avanzar y espera justicia para sanar sus heridas, lo necesita.

