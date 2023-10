Que Maduro cumpla

Luego de un largo periodo de quietud, esta semana abundaron las noticias sobre el futuro de Venezuela. Al bienvenido acuerdo alcanzado en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, cuyo principal punto es el de celebrar elecciones presidenciales con observadores internacionales a finales del próximo año, se sumaron la noticia de la liberación de cinco presos políticos por parte del régimen y la decisión de Washington de levantar por seis meses varias de las sanciones que pesaban sobre el país vecino.

Todos los hechos registrados están encadenados y se insertan inevitablemente en el actual y muy complejo ajedrez geopolítico mundial. Al tiempo que el gobierno de Joe Biden requiere con urgencia alternativas para acceder a petróleo y gas, principalmente, ante lo convulso de la situación en Europa y Asia, así como colaboración en la gestión de la grave crisis migratoria, para Maduro la opción de restablecer el vínculo con su otrora némesis –cuyo gobierno demócrata, al menos hasta diciembre del próximo año, está dispuesto a una ruta distinta de diálogo– hoy resulta seductora.

Una decisión en la que incide no haber sacado el provecho esperado de su cercanía a Rusia y China, que han sido aliados importantes, pero cuya influencia no le ha permitido a Caracas pasar la página de la durísima crisis que vive su economía, tras el desplome iniciado en 2014 con la caída de los precios del petróleo. De ahí que el propio Maduro haya salido a decir ayer que está interesado en “pasar la página” y dar comienzo a un nuevo capítulo en el vínculo binacional con el país del norte.

La celebración de elecciones bajo plenas garantías y la liberación de los más de 300 presos políticos son pasos ineludibles. FACEBOOK

TWITTER

Pero no todo es color de rosa. Hay todavía muchísimo trecho, y la larga cadena de incumplimientos de los herederos del chavismo, su innegable cercanía con el crimen organizado –incluidos varios de los grupos armados que hoy alteran el orden público en Colombia– y la profundidad alcanzada por los tentáculos de estas economías ilegales en los niveles más altos de la institucionalidad del país alimentan, con toda la razón, las dudas de los escépticos. Aún persisten demasiadas zonas grises debido, en cierta medida, al hermetismo de las partes.

De entrada no es claro hasta qué punto el oficialismo permitirá que varias de las figuras de la oposición, con María Corina Machado a la cabeza, recuperen su derecho a ser elegidas. Machado lidera las encuestas de las primarias de quienes no comulgan con el régimen, que deben celebrarse, de no mediar imprevistos, el próximo domingo. Lo que sí es claro, en cambio, es que la Casa Blanca sigue de cerca los pasos hacia el esperado regreso de la democracia, que necesariamente incluye elecciones libres y bajo observación internacional, así como la liberación de más presos políticos: se calcula que hay más de 300, entre ellos cuatro estadounidenses.

Es de esperarse que los avances continúen y que Venezuela pronto pueda volver a vivir en democracia. El riesgo es que la fuerza de los acontecimientos recientes en el mundo conduzca a un escenario en el que gane Maduro, gane Washington, pero pierda la región que padece las consecuencias de un régimen en el vecindario que ha dado señales de ser complaciente con poderosas organizaciones delincuenciales transnacionales.

EDITORIAL