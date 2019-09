Que la Corte elija

Después de meses de pujas internas –que para muchos eran más propias de las milimetrías políticas que de la real preocupación por escoger a los mejores–, la Corte Suprema de Justicia parece dispuesta a empezar a componer una situación que, infortunadamente, ha sido recurrente en los últimos años: la demora para sacar adelante las elecciones a su cargo, incluidas las de sus propios integrantes.

Este lunes, los 18 magistrados en propiedad se reunieron con el compromiso de llenar al menos cuatro de las cinco vacantes que hay en ese alto tribunal. No obstante la expectativa y el mencionado pacto para avanzar, no se vio el esperado humo blanco. En cambio, se supo que la próxima semana, el martes 24, volverán a reunirse en sala extraordinaria con el mismo propósito.



Debe haber decisiones pronto. Está claro que esas interinidades, algunas de las cuales completan ocho meses, no solo afectan el normal funcionamiento de las tres salas de la más alta instancia de la justicia ordinaria en el país, sino que virtualmente tienen con el freno puesto otra elección fundamental: la del sucesor de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General de la Nación.

El país no puede darse el lujo, menos ahora, de pasar meses y meses sin su fiscal general en propiedad y sin cinco de sus

más altos magistrados FACEBOOK

TWITTER

Martínez se fue de su cargo hace ya cuatro meses, y, aunque el presidente Iván Duque anunció que postularía sus tres candidatos antes de terminar mayo, esta es la hora en que el Gobierno no da señal alguna sobre la conformación de la terna.



La intención de no someter a sus candidatos al desgaste de las votaciones repetidas sin alcanzar los 16 votos requeridos es, de acuerdo con fuentes que conocen el proceso, una de las principales razones de esa dilación. Con el actual quorum, prácticamente era necesaria la unanimidad en la Corte (16 de 18 votos), y las experiencias recientes demuestran las dificultades que hay en el alto tribunal para alcanzar consensos en estas materias. Existe un factor adicional que preocupa: en octubre termina el periodo del magistrado Luis Guillermo Salazar y poco después, el de su colega Rigoberto Echeverry. Si cuando esto ocurra aún persisten las vacantes, todas las decisiones de la Sala Plena tendrían que tomarse por unanimidad.



Un país como Colombia, con semejantes retos y amenazas en temas de justicia y seguridad, no puede darse el lujo de pasar meses y meses sin su fiscal general en propiedad y sin cinco de sus más altos magistrados. El solo hecho de estar en encargo supone para el funcionario o servidor público una situación de dependencia de quien lo encargó, y lo que requiere la justicia es, por el contrario, el total desapego de sus operadores frente a cualquier poder. Se estaría enviando un pésimo mensaje a la opinión si esta historia tomara el mismo rumbo pantanoso de episodios anteriores, como aquel que dejó al país con fiscal general encargado –Guillermo Mendoza Diago– durante más de un año.



Así, lo procedente es que el presidente Duque cumpla cuanto antes con el deber de postular a los tres mejores candidatos para convertirse en el noveno fiscal general en la historia de Colombia, y que la Sala Plena de la Corte supere la tendencia a enredar sus elecciones y haga su trabajo eligiendo al más idóneo, sin más dilaciones.