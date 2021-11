¡Que funcione!

Una novedosa figura empezó a regir desde ayer en las calles de Bogotá: el cobro por parquear en vía pública. La medida, que busca organizar el caótico tráfico de la ciudad, ha generado expectativa y muchas preguntas, pues hasta ahora las calles eran utilizadas por conductores a su libre albedrío, estacionando en cualquier espacio y sin compensar a la ciudad.

Sin embargo, todo eso empieza a cambiar. En un cuadrante que va de la calle 76 a la 94, y entre la autopista Norte y la carrera 9.ª, la Secretaría de Movilidad habilitó mil cajas de estacionamiento en las que los conductores podrán estacionar y pagar por ello. De momento, no habrá cobro mientras se surte la etapa pedagógica, pero después lo harán a razón de 3.000 pesos la hora y entre las 9 a. m. y las 6 p. m., de lunes a viernes.



Los usuarios podrán pagar a través de una aplicación o hacerlo a los auxiliares que estarán en estos sitios. Pero además, para los indisciplinados, vuelve el cepo, que se colocará para aquellos que intenten evadir el pago o invadan el espacio público.



Las autoridades han sido claras en señalar que esta disposición no incluye la seguridad de carros y motos; es decir, el usuario deja su vehículo en estos lugares bajo su responsabilidad, lo cual ha generado críticas, pero se entiende, pues de lo que se trata es de que el conductor pague por hacer uso de un bien público, en este caso la vía, y nada más. Hay que confiar en que todo esto funcione, por el bien de la ciudad y su movilidad.



Y por el bien de todos, incluidos, claro, los transeúntes, porque se trata también de que haya orden, de evitar esa odiosa invasión de andenes, por la que muchas veces el peatón se debe exponer en la calle, pues los carros mal parqueados no permiten caminar. Así mismo, el espíritu de la medida lleva implícita algo o mucho de disciplina. Todos los días vemos las señales de tránsito interpretadas al contrario, pues donde está prohibido parquear, se entiende como permitido. Por algo se empieza.

EDITORIAL

