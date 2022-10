Putin: el riesgo crece

Volver sobre la guerra en Ucrania, cada vez más atroz, es inevitable. En las capitales europeas y también en Washington parece haber un consenso: cuanto más acorralado esté el presidente ruso, Vladimir Putin, más peligroso será. Y ese temor se ha venido reflejando de manera dramática sobre los campos de batalla a medida que la contraofensiva de los ucranianos está haciendo retroceder, incluso de manera vergonzosa, a los soldados rusos de las regiones del sureste que han sido reconquistadas por el ejército de Volodimir Zelenski en una maniobra que no han logrado contrarrestar.

Eso explica que Moscú haya vuelto a subir el tono de la guerra de micrófono y a agitar el fantasma del uso del arma nuclear, al amenazar con que un eventual ingreso de Ucrania a la Otán llevaría a la Tercera Guerra Mundial.

Es el más reciente episodio de una serie de anuncios que hacen pensar en un cambio de tercio en una guerra que no fue relámpago, se acerca a los 8 meses de duración y parece alargarse, en la medida en que si los ucranianos no quisieron ceder en las negociaciones cuando la superioridad militar rusa era abrumadora, ahora que están en pleno éxtasis victorioso no van a jugarse la carta diplomática.

Los anuncios casi desesperados de Putin comenzaron días atrás con el llamado a la movilización general de tropas, que le salió muy mal, porque miles de rusos empezaron a huir del país para evitar la lucha, y la convocatoria ha sufrido severos reveses logísticos y operativos. Luego, con la realización de referéndums secesionistas en las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia tampoco le fue bien, porque la Asamblea General de la ONU, en una aplastante votación, le asestó una dolorosa derrota diplomática al condenar lo que llamó la “anexión ilegal” y declarar que “no tienen validez alguna ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania”. Lo que era un esfuerzo del Kremlin por imponer realidades políticas de hecho y disimular la que se percibe ya como una desastrosa campaña militar quedó en nada, porque es justo en esos territorios en donde las fuerzas ucranianas provocan la estampida de las rusas. Y ahora aliados estratégicos como China e India han dejado ver su inquietud por la larga duración del conflicto, que ya afecta sus intereses.

En su ‘fuga hacia adelante’, Vladimir Putin puede tacar directamente a la población y los suministros de energía, agua y alimentos. FACEBOOK

TWITTER

Ante este escenario incierto y las fuertes presiones internas y externas a las que está siendo sometido, se teme que Putin diseñe una ‘fuga hacia adelante’ poniendo muy arriba las apuestas al atacar directamente a la población, suministros de energía, agua y alimentos; perpetrando eventuales ataques a objetivos de la Otán, o incluso usando armas nucleares tácticas, posibilidad que funcionarios estadounidenses ven –de momento– remotas, pero nada descartables ante un Putin contra la pared. Por eso, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, se apresuró a notificar que de suceder esto y “sin fanfarronear”, el ejército ruso sería “aniquilado”. El invierno será un juez implacable para los dos ejércitos.

Lo mejor, sin duda, es bajar el tono, llamar a la mesura y la sensatez, y perseverar en la ruta diplomática que propone el presidente Joe Biden, pues está en juego no el futuro de Rusia o el de Ucrania, sino el de toda la humanidad.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com