Putin, el eterno

Al mejor estilo de algunos de los gobiernos populistas latinoamericanos, el presidente ruso, Vladimir Putin, va camino de lograr que el contador de los periodos presidenciales se ponga en ceros, con lo que en las próximas elecciones, las del 2024, podría aspirar a otros dos mandatos.

Es decir que sería posible que permaneciera en el poder hasta el año 2036, cuando estaría cumpliendo 84 años y ajustando 36 años como primer mandatario, si se suman sus periodos como presidente y primer ministro. Más que José Stalin, el gran dictador de la era soviética (24 años).



Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales usaron la estrategia del cambio constitucional para que no les contara su anterior tiempo como jefes de Estado y arrancar de ceros.



En el caso ruso, la reforma constitucional presentada hace algunas semanas, que en principio tenía como objetivo reforzar los poderes del Ejecutivo y del Consejo de Estado, dio un no tan sorpresivo viraje cuando fue aceptada una enmienda de última hora que incluía la polémica adenda, no permitida hasta ahora por la ley rusa.



Y, como todo en la era Putin, el tránsito aprobatorio de la reforma ha sido vertiginoso, pues luego de la adopción de diputados y senadores, el presidente la promulgó el sábado, y ya el lunes la Corte Constitucional le había dado su visto bueno.



Ahora solo le falta la aprobación en un referendo el próximo 22 de abril, lo cual se da por descontado, pues se presentará en un solo paquete con otras muy populares reformas constitucionales como el garantizar un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y un ajuste pensional acorde con el índice de inflación, lo que sin duda son caramelos muy atractivos para los rusos. Y ello se suma a una consolidación del viraje conservador que Putin ha querido imponer en sus dos décadas al frente de la potencia euroasiática, como, por ejemplo, el regreso de la “fe en Dios” a la Constitución. Putin juega a ser eterno.



EDITORIAL