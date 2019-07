Que, por primera vez, las deudas más problemáticas de la salud se empiecen a reconocer como deuda pública y a partir de ello se plantee un acuerdo de punto final para sanearlas es, sin duda, un gran paso en la dirección correcta.

El pacto presentado ayer por el Presidente de la república y los ministros de Salud y Hacienda es un reto que compromete sin distingo a todos los actores sectoriales para que, de una vez por todas, se pongan de acuerdo en lo referente a las cuentas y empiecen a remar hacia el mismo lado, el cual no debe ser otro que la garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población.



Poner a manera de case más de 700.000 millones de pesos para pagar deudas históricas en una primera fase es una muestra de voluntad política que, en cabeza del Gobierno, no puede dejarse pasar por alto.

En esa misma vía, hay que reconocer la primera piedra que en este proceso pusieron algunos mandatarios regionales y locales a modo de ejemplo para muchos de sus pares que hasta ahora le han dado la espalda a tomar en serio la solución de este problema.



Y, aunque se trata de un acuerdo de punto final, en realidad es el inicio para que se unifique por fin el asunto de los dineros entre acreedores y deudores, tarea que si bien es básica, hasta ahora ha estado marcada por el desorden y la conveniencia.



Claro, nada de esto tendrá éxito si la transparencia no es lo primero que se pone sobre la mesa como un ingrediente ineludible en la imperiosa búsqueda de construir la confianza que escasea en el sector. De ahí que hablar hoy de un acuerdo de voluntades deba dejar de sonar extraño.



Darse el lapo de reconocer que la deuda estimada bordea los 7 billones de pesos no es un hecho menor si se considera que, por un lado, desde algunos sectores la duplican, y por el otro, simplemente la evadían. Es histórico, sin más.



Y, aunque son solo anuncios por ahora, haber incluido este proceso en el Plan Nacional de Desarrollo lo blinda contra los vientos de costado que siempre soplan, además de insistir en que los flujos de recursos que de aquí se desprenden tienen que impactar en toda la cadena sectorial y, en consecuencia, en la calidad de atención para todos los colombianos.



No sobra decir que al acuerdo de punto de final deben agregársele dos apellidos: equilibrio y la no repetición. Porque si bien se busca cerrar la brecha de una intolerable deuda antigua, lo que está en juego es la estabilidad financiera del sistema y la certeza de que nada igual volverá a ocurrir.



Pagar las deudas es cuestión de honor, y corregir los errores hacia el futuro, un imperativo. Y en tal contexto no sobra revisar los proyectos que en este momento cursan en el Congreso y las propuestas de cambios que, de no tocar las estructuras que han permitido estas grietas, solo serían paños de agua tibia que bajarían la fiebre por un tiempo mientras la enfermedad grave hace metástasis.



Ya era hora de abordar estos compromisos; solo resta que los responsables de permitirles rodar no los dejen en el papel.



