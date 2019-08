Puertas que salvan vidas

Si la tarea fuera escoger una escena que representara la situación actual de TransMilenio en términos de imagen, la más indicada, sin duda, es la cada vez más común de un usuario o usuaria que impide el cierre de la puerta automática de una estación.

Por causa de esta conducta, así como de las aglomeraciones que se registran en horas pico y también de la manera como los colados fuerzan el mecanismo que las controla para ingresar indebidamente, se producen daños que les cuestan 24 millones de pesos diarios a los bogotanos. El equivalente a 10.000 pasajes. Una suma escandalosa que no contabiliza todo lo que afecta la imagen del sistema, la postal tan común hoy en día de una estación con el mayor número de puertas fuera de servicio.



Aunque en algunas troncales ya se han instalado unas más robustas, la mayoría de las que continúan en servicio son del mismo tipo de las que se instalaron en las primeras estaciones, aquellas inauguradas hace 19 años. Era otra época, con otras realidades en términos de tamaño de la demanda y de comportamientos ciudadanos.



Hoy es mucho lo que ha cambiado. Pero no por ello estas puertas han dejado de ser necesarias. Tienen una razón de ser, incluso más allá del control de ingreso: salvar vidas de usuarios que, sin ellas, quedan en una situación de riesgo mayor frente al paso, a veces raudo, de los articulados. Cualquier despiste puede significar un accidente mortal.



Esto es lo que debe quedar claro para quienes, en actitud absolutamente reprochable, las obstruyen adrede con la excusa de poderse asomar para saber si se aproxima el servicio que deben tomar. Es un cambio que debe darse ya y que no puede ser resultado de otros que mejoren el servicio, sino el primero de estos. Pero tan cierto como lo anterior es que es necesario explorar innovaciones tecnológicas que permitan contar con puertas más apropiadas para, reiteramos, las nuevas realidades del sistema.