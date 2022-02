Publicidad sin excesos

En medio de la turbulencia propia de la campaña electoral, que así como incluye valiosos contrapunteos de ideas y propuestas también trae consigo noticias de anomalías y, cada vez más, y por desgracia, reportes de agrios enfrentamientos entre candidatos, no sobra retomar un llamado que suele hacerse por estos días.

Es el que va dirigido a todos los aspirantes –a la Cámara, al Senado y los que participan en las tres consultas– a que a través del cumplimiento estricto de las normas que rigen la publicidad electoral den muestra de su integridad.



Puede sonar repetitivo e innecesario, incluso ingenuo, insistir en este aspecto. Pero estamos convencidos de que no es así. Primero está la afectación de los espacios públicos y las comunidades que genera la proliferación de vallas, pendones y pasacalles. Es verdad que vivir las elecciones como una fiesta de la democracia tiene más de positivo que de negativo y que estas piezas publicitarias hacen parte de la forma como tradicionalmente se han desarrollado las campañas políticas, pero, reiteramos, es necesario tener un marco, pues los excesos –que suelen incluir incumplimientos de las normas– terminan haciéndole daño a la misma democracia.



Y existe otro factor: en tiempos en los que, por fortuna, es cada día mayor la sensibilidad ambiental, es cada vez más impresentable el gasto desmedido en material publicitario que, pasados los comicios, no siempre es adecuadamente desechado. Esto por no hablar de la huella de carbono de su elaboración y distribución.



Cada municipio tiene su propia normativa en relación con este tema. Le corresponde, entonces, a cada aspirante tomar atenta nota de ella y cumplirla, además, para garantizar que exista igualdad en la competencia, que no haya avivatos. A quienes se pasen por la faja las reglas habrá que recordarles que desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

