Prueba de fuego para la JEP

Cuando se puso en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz, en el primer semestre de este año, ni los más pesimistas imaginaron que a pocas semanas de su arranque iba a vérselas con una prueba de fuego como lo fue para este sistema de justicia la captura, con fines de extradición, de ‘Jesús Santrich’.

Ya en la vida civil, y habiéndose acogido a la JEP, según lo dispuesto en los acuerdos firmados entre el Gobierno y las Farc, ‘Santrich’ terminó tras las rejas, a la espera de que se tramite su extradición a Estados Unidos. La justicia de ese país lo señala de haber cometido varios delitos relacionados con el tráfico de cocaína, posterior a la fecha fijada en los acuerdos –1.° de diciembre de 2016– como límite para que la JEP se ocupe de las conductas delictivas de los integrantes de las Farc relacionadas con el conflicto.



Lo cierto es que con el pasar de los días el caso ‘Santrich’ se ha convertido en la mayor amenaza para la JEP. Y es que se ha constituido, desafortunadamente, en la única óptica utilizada para evaluar su desempeño hasta la fecha: todo el trabajo de esta en pos de la verdad, la justicia, la reparación y los compromisos de no repetición ha quedado en un segundo plano por causa de la manera como la situación de este exdirigente de la guerrilla ha monopolizado la atención.



Dicho lo anterior, hay que ser claros en que esta tiene en sus manos primordialmente superar este escollo para que, como debe ser, siga construyendo credibilidad a partir de la labor que ya adelanta con el gran objetivo de sentar las bases de la paz estable y duradera que el país sigue anhelando.

Para ello, la JEP debe entender que no le corresponde cambiar las reglas que regulan el mecanismo de la extradición, el cual la tiene hoy en aprietos por el caso en cuestión. La hoja de ruta para las instituciones colombianas en un episodio como este ya está trazada en los acuerdos. Esto no puede perderse de vista en ningún momento. Tales acuerdos establecen que cualquier delito cometido por un integrante de las Farc –en rigor, de la Farc– posterior a la fecha mencionada se escapa de su competencia.



Hay que ser enfáticos en que, de oponerse a la extradición de Santrich, saliéndose de esta línea, la JEP estaría enviando un inquietante mensaje de que no confía en la justicia de Estados Unidos. Algo desafortunado, en el mejor de los casos, toda vez que estaríamos ante un tribunal colombiano receloso de su par de otro país. Y no cualquiera: se trata de un aliado histórico de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, con el que la cooperación judicial siempre ha fluido para bien de ambas partes.



Debe entenderse que las implicaciones de esta postura trascienden con creces este capítulo. De enviarse este mensaje, podrían terminar por resquebrajarse los cimientos de confianza sobre los que se levanta una relación binacional que es fundamental para los intereses del país. Al tiempo, y esto también debe subrayarse, quedaría en entredicho el afianzamiento político e institucional de la JEP ante la sociedad, que lo más que necesita es credibilidad. Un camino que claramente no le conviene a nadie. Por ello, insistimos, el ‘caso Santrich’ tiene que tener un desenlace ajustado a los lineamientos firmados en los acuerdos con las Farc.



