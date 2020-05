Una verdadera prueba de fuego tiene el país entero en la apuesta de conservar 883 municipios libres de la presencia del nuevo coronavirus. Esto en razón de los anuncios del Gobierno Nacional de flexibilizar la movilidad en estos sitios, siempre y cuando cumplan con una serie de medidas encaminadas a proteger a más de 16 millones de personas que se concentran en dichos lugares.

Aquí hay mucho en juego en términos de bienestar y vida, por lo que los pasos que se den en esta dirección deben ser firmes y estar enmarcados en el rigor que dejan las experiencias derivadas de esta cuarentena, además del mayor conocimiento que a diario se recoge sobre el virus y su comportamiento entre la gente.



Es claro que el confinamiento obligado, el aislamiento temprano de grupos con alto riesgo y los cambios de hábitos sanitarios, además de disminuir la transmisión del virus y permitir la adaptación del sistema hospitalario, también han servido para que estos municipios mantengan el cruel enemigo a distancia, por lo que tomar a la ligera cualquier pretensión orientada a retomar la normalidad puede dar pie a catástrofes innecesarias.

El camino en parte ya está recorrido, porque es hora de aplicar la Estrategia de Atención Primaria en Salud.

En este sentido, aunque el Ministerio de Salud será el que defina los marcos conceptuales y técnicos para atenuar los riesgos, son los alcaldes con sus autoridades sanitarias locales, y por extensión sus comunidades, los responsables directos en la tarea de que sus jurisdicciones se mantengan libres de covid-19, un reto singular a la descentralización por la que tanto abogan.



Pero el camino, valga decir, en parte ya está recorrido, porque es hora de aplicar la Estrategia de Atención Primaria en Salud, (APS) –descrita hace más de 40 años– y que brinda la mayoría de las herramientas necesarias para estos momentos.



Lo mandado es volcarse hacia la promoción de hábitos sanos en toda la comunidad, la prevención a partir de la definición estricta de casos, la identificación y el aislamiento temprano de personas sospechosas, la estructuración de rutas objetivas de atención, la supervisión en casa, la dotación de elementos primarios básicos en hospitales de primer nivel, la contratación y capacitación de personal suficiente y la ineludible intervención sobre los determinantes sociales que impactan en la salud individual y colectiva, todo en un marco de interdisciplinariedad en el cual la politiquería no tiene cabida.



Definir indicadores de seguimiento, cronogramas específicos y responsables para cada una de las tareas, con el liderazgo necesario de las secretarías de Salud y la vigilancia de los entes de control, también juega de titular en este proceso.



Es hora de pensar en positivo y hacia adelante, bajo tres premisas: lo que hay que evitar es que el virus llegue (no sentarse a esperar); que se actúa sobre poblaciones sanas de covid-19 y que no existen pruebas diagnósticas ni respiradores disponibles. Sin dejar de lado, claro está, que la participación de toda la comunidad, que debe ser informada de manera suficiente, es un ingrediente infaltable.



Ningún momento fue tan decisivo como el actual para llevar a la práctica política serias de bienestar local que, aunque simples, se medirán en resultados que serán inocultables.



EDITORIAL

