Prudencia en los útiles

Cada enero es tradición en los hogares la compra de los útiles para el arranque del año escolar para millones de estudiantes en el país. De hecho, la cuesta de este primer mes –el conjunto de alzas de múltiples productos y servicios– impacta asimismo el regreso al colegio. Pero, en un entorno de inflación disparada, los útiles escolares se suman a otros bienes básicos y otras tarifas indexadas al salario mínimo para aumentar la carga.

Debido no solo a la subida generalizada de los precios y de los insumos, sino a la devaluación del dólar y presiones sobre la logística, la lista de los elementos para las aulas ya empieza a registrar complicados aumentos. Según Fenalco, en Bogotá y la región central del país, los hogares gastarán en promedio unos 350.000 pesos en los útiles, sin incluir textos y libros, para esta nueva temporada escolar. Un alza de alrededor del 18 por ciento.

No obstante, los incrementos de precios de cuadernos, colores, carpetas y demás varían mucho y ya el gremio de los comerciantes ha advertido tanto los aumentos “desmesurados” de los precios como la posibilidad de escasez por baja producción. Es necesario recordar que estos aumentos no corresponden necesariamente a un aprovechamiento de los vendedores, sino a la inflación en costos de materias primas, en el caso de los fabricantes, y la subida del dólar para los importadores. Muchas empresas absorben esos costos, pero no alcanza para que los presupuestos familiares no sean golpeados.

En conclusión, este 2023 será más difícil para la adquisición de la lista de los útiles. Solo resta que los hogares compren inteligentemente en lugares de confianza y con marcas reconocidas –hay mucha falsificación–, que las cajas de compensación y otras instituciones puedan ayudar con kits escolares para los más vulnerables, que el Gobierno Nacional vigile los abusos y que las instituciones educativas sean prudentes con las exigencias a las familias en este año de alta inflación.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)