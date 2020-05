Proteger los empleos

En el arranque de este año, los analistas coincidieron en que una de las metas económicas del Gobierno era la reducción de la tasa de desempleo. El desempeño de la economía fue positivo en términos de crecimiento en 2019, pero no se estaba generando el número de puestos de trabajo necesarios para que esa dinámica beneficiara a muchos más colombianos.

La irrupción de la pandemia del covid-19 ha echado por la borda planes y proyecciones, incluidas las estimaciones tanto para el PIB como para el nivel de empleo. De hecho, Colombia transita hacia el desplome económico más grave de los últimos 20 años, mientras que los centros de estudios calculan una disparada del desempleo que llegaría a 20 por ciento, en el peor de los escenarios.



La meta del Gobierno ya dejó de ser estimular la creación de nuevos puestos de trabajo y ahora es el despliegue de estrategias para proteger los ya existentes en el aparato productivo.

Las empresas necesitan más ayuda para pagar las nóminas, al menos a sus trabajadores de salario mínimo, y así evitar

más despidos. FACEBOOK

TWITTER

La conmemoración hoy del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se da en medio de uno de los más sombríos panoramas para el empleo, tanto en Colombia como en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que, luego de un mes de confinamientos por todo el planeta, se ha perdido en horas laborales el equivalente a 305 millones de empleos de tiempo completo.



Las cuarentenas en decenas de economías de todo el mundo han paralizado sectores enteros y disparado los índices de desocupación. Las peticiones de beneficios de desempleo en Estados Unidos alcanzaron la cifra récord de 30 millones de personas en seis semanas. Según la OIT, más de 436 millones de empresas están globalmente en riesgo de interrumpir sus actividades.



Colombia no es la excepción. El Dane publicó ayer los datos de mercado laboral correspondientes al mes de marzo. La tasa de desempleo nacional registró un 12,6 por ciento, sin que este guarismo recoja el impacto total de la pandemia. La economía colombiana no solo destruyó más de 1,5 millones de empleos en comparación con marzo del año pasado, sino que el número de desocupados subió 12,4 por ciento a 1,7 millones.



No debe sorprender a nadie que una economía confinada por más de un mes empiece a caer y a llevarse las empresas y los empleos con ella. El Gobierno ha destinado tanto valiosas transferencias monetarias a varios millones de hogares vulnerables como medidas de liquidez para el sector privado.



Pero lo cierto es que las empresas, en especial las mipymes, que generan el 78 por ciento del empleo del país, están ya en estado de emergencia y sin recursos para siquiera pagar las nóminas. Así como los hogares necesitan las ayudas en efectivo para no pasar hambre, los negocios requieren alivios para cumplir con sus obligaciones, incluidas las laborales con unos 7,4 millones de asalariados.



Propuestas como las de Fenalco, Acopi, Anif y el Consejo Gremial respecto a un esquema de subsidios gubernamentales para el pago de la nómina de los trabajadores de 1 y 2 salarios mínimos ameritan la revisión inmediata del Gobierno. En especial para los sectores más golpeados por la cuarentena. Hay que actuar ya.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com